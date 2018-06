Accidente mortal en la A-70 en Alicante: «Evitamos al kamikaze por 20 cm»

Alba y tres amigos más habían salido de Elche para celebrar en Sant Joan d'Alacant el 24 cumpleaños de Alejandro, que iba al volante, y los cuatro jóvenes volvieron a nacer la noche del sábado. Cuando se dirigían a la cena por la A-70, a la altura de la salida de Alicante Sur/Puerto, se cruzaron con el vehículo que iba en dirección contraria y que segundos después causó una colisión con otro coche en la que murió el conductor supuestamente kamikaze, y que dejó heridos a los cinco ocupantes del otro automóvil, uno de ellos de gravedad.

Y lo evitaron gracias a la pericia al volante de Alejandro y a la fortuna, por apenas unos 20 centímetros, ya que su coche estaba adelantando a un autobús que se apartó al arcén o a un carril de salida o entrada, lo que permitió al coche en el que viajaba Alba dar un volantazo y apartarse del carril de la izquierda, por donde irrumpió a toda velocidad el coche del fallecido. Tres vehículos por donde en un principio solo caben dos en sus respectivos carriles y cuatro vidas salvadas de milagro.

Alba y sus amigos no se quitaban ayer el susto de encima, y la posterior celebración del cumpleaños fue más corta de lo previsto y se volvieron a casa tras la cena. «Fue todo muy rápido, apenas tres segundos. Íbamos sobre las 21.45 horas por el carril de la izquierda en dirección València adelantando a un autobús, y de repente el coche que iba delante dio un volantazo increíble. Poco antes ya habíamos tenido que dar un volantazo para esquivar un perro, y no sabíamos qué pasaba. Entonces vimos que delante, a unos 50 metros, se veían las luces de un coche que venía hacia nosotros en contradirección, y entonces Alejandro reaccionó rápidamente y dio un volantazo hacia la derecha, y el autobús milagrosamente se apartó, no sabemos si al arcén o a un carril de entrada o salida a la autovía. Y el kamikaze pasó a 20 centímetros de nosotros. Fue brutal. Me giré entonces para ver si venía alguien por detrás nuestra, no lo parecía pero había una curva y creo que la colisión fue muy cerca, allí mismo, por lo que he visto en el diario».

Alba y sus compañeros, de entre 23 y 29 años, volvieron a nacer. «Iba muy deprisa, no tenía pinta de haberse equivocado al entrar a la autovía, parecía un kamikaze. Y nosotros íbamos a 120 km/h, por lo que de choque frontal no habríamos salido vivos». Afortunadamente lo pueden contar.

No tuvo tanta suerte el coche que finalmente colisionó contra el vehículo del fallecido. Los bomberos tuvieron que trabajar durante más de dos horas para rescatar a los dos conductores, que estaban atrapados, uno de ellos fallecido, de 70 años y que iba en dirección contraria. Los heridos son un hombre de 29 años, que fue evacuado con lesiones graves y cuyo pronóstico era ayer reservado, así como tres mujeres de 29, 34 y 38 años, y otro varón de 36 años, en principio los cuatro de carácter leve, según informaron ayer fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).