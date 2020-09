Horóscopo diario: la predicción y tu suerte para hoy miércoles 2 de septiembre de 2020

El horóscopo de hoy miércoles 2 de septiembre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estás dejando cosas inconclusas en tu vida, por lo que es muy probable que algunas de ellas vuelvan a tu mente el día de hoy. Si esto sucede, entonces debes volver atrás y comenzar a darle término a lo que no pudiste o no quisiste finalizar.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tu espíritu bondadoso y de luchas constante que te caracteriza puede estar pasando por un momento de no saber dónde debe ir, no dejes que esto te suceda, comienza a labrar el camino correcto, toma consciencia de los pasos que das y no dejes que otros te digan todo lo que debes hacer.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás dejando de lado partes importantes de tu vida para darles espacio a otras que no lo son tanto. La diversión es importante, pero también lo es la familia y la vida en pareja, así como también lo es el trabajo y los estudios.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Para poder volar, muchas veces necesitamos ver como vuelan los demás, si te cierras a observar los pasos que han llevado a que una o más personas a tu alrededor sean exitosas, entonces nunca aprenderás como debes extender las alas y comenzar a volar por ti mismo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tomar una decisión sobre tu futuro, puede ser un proceso muy largo, pero no estás en el momento para darte este tiempo extenso. Si tienes la oportunidad de hablar con alguien acerca de este tema el día de hoy, hazlo, podría darte la orientación necesaria para tomar la mejor opción.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Mirarse hacia dentro significa que debes tomar un tiempo para ti, para descubrir tu interior y los deseos que tienes, así como también los miedos que te están afectando y que impiden tu crecimiento.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Es probable que en tu trabajo se estén incumpliendo ciertas reglas que quedaron claras desde un principio, no dejes que esto te pase por encima ni permitas una injusticia, si no se respetan los acuerdos, entonces debes tomar acciones contra ello, siempre podrás encontrar un nuevo lugar para desempeñarte.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si estás saliendo con una persona, pero no te llena completamente, no temas a decirle la verdad y romper lo que llevan caminado juntos, podrías conocer a alguien más que será con quien realmente quieras estar, intenta no hacer daño a la persona con la que deseas romper.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estancamientos en el trabajo te están haciendo tropezar y dejar de confiar en ti mismo. No dejes que las trabas que otras personas ponen en nuestra vida te hagan desistir en el camino hacia tus sueños.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes de vivir un buen momento junto a la persona que amas, estás teniendo un problema que tiene difícil solución, pero la persona a tu lado puede ayudarte a encontrar la manera de apaciguar el dolor o la incomodidad que puede estar causando en tu interior.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

En el trabajo encontrarás mucho apoyo en un compañero de labores, te dará muchos consejos sobre cómo lograr un mejor trabajo y tener evaluaciones positivas en este ámbito, agradécele con un regalo o haciéndole un favor cuando te lo pida.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

El espíritu rebelde propio de la juventud hará su aparición el día de hoy en la vida de Piscis, es probable que sientas deseos de desobedecer una orden que se te dará porque irá contra tus principio, es importante mantenerse fiel a las creencias y a lo que nosotros sentimos como algo bueno, no dejes que otros te amedrenten y pasen a llevar esta parte importante de tu ser.