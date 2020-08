Horóscopo diario: la predicción y tu suerte para hoy jueves 20 de agosto de 2020

El horóscopo de hoy jueves 20 de agosto de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Cuando Aries quiere gritar realmente que tiene algunas dudas, lo hace sin pensar lo que sentirán otros, pese a ser una persona que puede identificarse realmente con los sentimientos ajenos, no podrá darse cuenta de verdad de las cosas que sienten otros ahora.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Si estás caminando con fuerza y te das cuenta de que el camino está lleno de obstáculos y temes tropezar, entonces es porque estás idealizando la vida, porque de verdad Tauro, siempre tropezaremos y siempre caeremos, es la ley de la vida, no lo evites, intenta pasarlo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Quizás éste no es el mejor día para comenzar a hacer cambios importantes en tu vida, no porque no tengas las ganas, o porque sea algo malo para ti, sino porque de verdad tienes que centrar tu energía en otras cosas, algo mejor y llevadero para tu vida.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si te estás sintiendo un poco mal durante esta jornada, siempre puedes comenzar a notar las buenas cosas que el camino trae, si no eres capaz de ver la bondad dentro del camino que comienza, no podrás darte cuenta de lo pequeño y agradable que es el mundo privado.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Hay que tener constancia en el amor, en el trabajo y también en la forma que tenemos que ver la vida, eso solo nos entregará mayores grados de alegría y cosas buenas en nuestra manos gracias al tan famoso pensamiento positivo, aunque suene algo popular, es lo único que sirve.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Un camino muy bueno dentro de tu vida está a punto de ponerse en marcha, eso es lo que obtienes gracias a tu constancia y a tu buena forma de ver la vida, por lo que quieres siempre tienes que luchar, a veces incluso con otras personas, no lastimes a nadie, pero lucha con fuerza.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Si te limpias de los malos sentimientos puedes encontrar muchas bondades en el camino, eso es algo que te llevará al éxito en el momento que desees, si buscas tener más dudas de las que ya hay, entonces no tendrás mucho por lo que festejar más adelante.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Escorpio crece a cada paso y a cada rugido que da en su vida, en este tiempo que vives ahora te puedes dar cuenta de las bondades que tienes y de las cosas positivas que el camino te está ofreciendo, por eso mismo, no tengas mayores dudas de lo bueno que hay ahora.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Las metas que te has puesto en tu vida no son tan grandes ni tampoco imposibles, nada realmente lo es, a pesar de que muchos quieran hacerte ver lo contrario, hay cosas para las que nacemos y otras no, pero dentro del camino siempre podemos derribar obstáculos.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes de ver los fallos de las personas solo porque tiendes a idealizarlas y a ver lo bueno dentro de las personas externas a ti y no en las que te acompañan día a día y son muy fieles a ti y a tu causa, eso es lo bueno de vivir con personas, la diversidad de opiniones, pero el amor siempre.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Si no complementas tu buena vida con una filosofía de vida que llene tu parte espiritual, entonces nunca estarás realmente cerca de lo esencial, la naturaleza es un muy buen refugio para quienes buscan respuestas, las puedes hallar en los lugares que a veces menos te imaginas.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Hay buenas historias para Piscis el día de hoy, podrías terminar aprendiendo muchas cosas nuevas que te serán de mucha ayuda en el futuro que viene, algo que puede ocurrir en cualquier momento está llegando, así que ese futuro es el que más quieres y lo obtendrás.