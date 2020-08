Horóscopo diario: Tu suerte para hoy miércoles 19 de agosto de 2020

El horóscopo de hoy miércoles 19 de agosto de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si tienes la fortuna de tener a alguien a tu lado para compartir tu vida, hoy es un momento para hacerle sentir toda la gratitud que tienes por estar acompañándote y apoyándote en este camino que han decidido recorrer juntos. Una solicitud de trabajo puede convertirse en todo un nuevo mundo para conocer, si estás buscando un lugar para desempeñarte, tienes una muy buena oportunidad de conseguir algo el día de hoy, no temas a enviar alguna propuesta o tu currículo a un lugar que te han recomendado o te enteraste por algún aviso, recibirás una pronta respuesta.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es un día maravilloso para Tauro y lo podrá sentir desde que despierta. El sol brilla en tu vida y será una jornada excelente para cualquier ámbito de tu vida. Un dinero extra llegará, procura guardarlo para momentos de mayor necesidad, pero puedes invertir un poco en pasar un rato agradable, ya sea por ti mismo o en pareja. Recibirás una excelente noticia de parte de la persona que está a tu lado, será algo que llegará a hacer mucho mejor su relación y a fortalecer los lazos afectivos.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No apresures las cosas con esa persona nueva que ha entrado a tu vida, sigue los pasos que te llevarán a tener una relación muy bella, si no te relajas, podrías perder esta oportunidad. El amor a diferencia del enamoramiento no llega de golpe, es algo que se va construyendo y que necesita tiempo para ir madurando, deja la ansiedad en esta materia. El trabajo está estable, pero estás pensando en avanzar demasiado pronto, date el tiempo para estudiar, reflexionar, observar, aprender y para construir una buena reputación en tu lugar de desempeño.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Sabios consejos de parte de una persona que te conoces desde tu infancia serán un momento muy alto durante el día, podrías estar necesitando de su sabiduría y te ayudará a solucionar un posible problema dentro de tu trabajo o tu vida amorosa. Comienzas a sentir los frutos de tu trabajo, aún no han llegado, pero pronto lo harán. Debes organizar tu área de trabajo o estudio, te sentirás mejor cuando lo hagas y tendrás un mejor desempeño. No pienses en lo que no hiciste en el pasado, hay una gran posibilidad de lograr una meta antigua en el presente, no dejes de hacerlo, ya que sentirás una gran satisfacción después de esto.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Momento para comenzar a buscar opciones en otros lados, estás viviendo un periodo de estancamiento que no te está haciendo justicia, especialmente para todo el potencial que tienes en el área de tu desempeño. La pareja podría sentirse un poco dejada de lado debido a una situación un poco confusa que se ha producido hace algún tiempo, no dejes que esto pase y entrégale la seguridad que necesita. Tienes en tus manos la solución a un problema, pero te da miedo usarla debido a que puede tener consecuencias, debes pensar que todo en la vida lo tiene, si se trata de efectos colaterales y puedan lastimar a otros, debes desistir de la idea.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás en un periodo de poco cambio, por lo que puedes sentirte con la seguridad necesaria para descansar un poco, pero ten ojo, porque puedes estar necesitando mover un poco más las cosas y no quedarte sentado esperando que todo te llegue de milagro. Una persona que no conoces bien podría estar intentando boicotear tu trabajo, puede ser una instancia de conflicto entre ambos, ya que te enterarás de sus intenciones el día de hoy. El trabajo necesita un poco más de atención, no dejes que una pena o un momento malo hagan que dejes de lado tus obligaciones.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Aún no es momento de tomar ese viaje que vienes soñando hace algún tiempo, tienes responsabilidades y compromisos que cumplir en el lugar donde vives, mejor espera a juntar un poco más de dinero y a terminar lo que te propusiste, no dejes las cosas a la mitad. Una mujer está buscando tus servicios, puede ser una buena oportunidad para generar ingresos extras y conseguir una buena recomendación para generar otros clientes.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás dejando que otros manejen tu mente y tu voluntad, debes aprender a pensar por ti mismo y no dejarte influenciar por otros. Es probable que enfrentes problemas familiares debido a desacuerdos entre tu pareja y algún miembro de tu familia, no dejes que esto suceda y aclara las cosas conversando con ambas partes, será difícil, pero con comprensión y cariño podrías darle una solución rápida al asunto.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Una persona que estaba fuera de tu vida hasta hoy hará una aparición repentina, si se trata de alguien que te hizo mucho daño en el pasado, es mejor que dejes el contacto hasta aquí, no querrás volver a pasar por lo mismo una y otra vez. Tienes una oportunidad de conocer la historia de tu familia y de aprender sobre todos los pasos que dieron para llegar donde estás tú hoy en día, no desperdicies este conocimiento, ya que siempre es bueno conocer la historia de tus antepasados.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Comienza una nueva etapa para Capricornio y puedes sentirla. Una persona que ya no está llegará a tu mente el día de hoy y recordarás una lección importante que te dio, no olvides su sabio consejo y honra su memoria cumpliendo con lo que te ha recomendado. Si estás en etapa de estudio, comienza un nuevo camino en el que deberás esforzarte, podrías enfrentar complicaciones con una materia nueva que estás estudiando, aplícate más en aprender bien lo que implica.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Debes aprender a compartir más con los demás, en especial con los que están pendientes de ti y de las cosas que te pasan, es importante que aprendas a diferenciar del tiempo que pasas al lado de alguien con el tiempo de calidad que le dedicas a tus seres queridos, son dos cosas muy diferentes. Entrégale más amor a tu familia, hoy en un buen día para invitarles a tu casa a compartir una agradable cena o una reunión informal.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis tiene un momento de tranquilidad el día de hoy, donde podrá dejar de lado cierta ansiedad que estaba experimentado hace un par de días. Una mujer que conoces está pensando en ofrecerte un trabajo, evalúa la situación, si ya tienes empleo, es mejor quedarte en ese lugar. Si necesitas hacer un espacio más acogedor en tu hogar, hoy es un buen día para reorganizar tus muebles, será algo bueno que puedas hacer por ti y por tu casa.