Madrid plantea prohibir a los viajeros que coman y beban en el transporte público

El viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha manifestado que el Gobierno regional está estudiando la posibilidad de prohibir que se coma y beba en el transporte público (Metro y autobús) con el objetivo de que los usuarios no se quiten en ningún momento la mascarilla.

"Se está planteando la modificación de la norma para evitar consumir alimentos en transporte público", ha expresado en una entrevista en Radio 5 de RNE, recogida por Europa Press.

Del mismo modo, Zapatero ha apuntado que Sanidad no descarta tomar más medidas como la realización de pruebas PCR en aquellos lugares localizados donde hay más contagios y brotes. "Estamos en una situación de alerta de lo que está ocurriendo", ha apostillado.

Ha manifestado que la región no se encuentra en la misma situación que la que vivió en marzo, ya que pese a que se han dado cuatro semanas de aumento de casos, por ahora "no tienen repercusión sobre personal sanitario" ni hay tantos ingresos hospitalarios.



"Madrid se ha reforzado muy mucho"

"Madrid no llega a 1.000 casos diarios, pero como nos parece un aspecto muy importante, se seguirán haciendo esfuerzos. Madrid se ha reforzado muy mucho", ha expresado a continuación.

Zapatero ha dejado claro que no se puede volver a hacer "la misma vida que hace algunos meses" y que "no podemos hacer la misma vida que hace algunos meses" y que "a lo mejor la vacuna no soluciona el problema al cien por cien", por lo que ha insistido en la importancia del lavado de manos, el uso de mascarilla y mantener la distancia social.



"Un momento de tensión"

Por otro lado, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha indicado que en la reunión técnica con el Ministerio de Sanidad ha habido "un momento de tensión" al abordar el malestar de la Consejería por el número de positivos asintomáticos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, dijo ayer que, según sus datos, Madrid se sitúa en el 15% de todos los casos detectados en la última semana, "muy por debajo de la media nacional". "Lo deseable sería que el porcentaje de asintomáticos fuera mayor. No es un buen indicador, nos gustaría que fuera al menos de la media nacional", valoró.

Tras estas palabras, Escudero ha decidido participar en esta reunión técnica para manifestar su malestar por la actitud de Simón y le ha acusado de dar datos que "no se corresponden con la realidad".

Zapatero ha apuntado que "no era contrastada la información" dada por Simón y que "el porcentaje de asintomáticos es el mismo en la Comunidad que en el estado español".