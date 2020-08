Horóscopo americano: Conoce cuál es tu signo del zodiaco y qué animal eres

En la tradición de muchas tribus del otro lado del atlántico las personas tenían varios tótems según la fecha de nacimiento. Este horóscopo era el medio de predicción más difundido entre los pieles rojas de América, se basaba en que a partir de la observación y teniendo en cuenta la estación de nacimiento se podía conocer el destino de cada persona.

Tanto sioux, apaches, seminolas o comanches basaban su futuro según las predicciones de sus tótems: los animales que correspondían a cada persona según su fecha de nacimiento. Estos tótems funcionaban según nuestros signos del zodiaco de forma que definían el carácter de cada persona y así también se podía predecir cómo actuarían según su espíritu. Además, según este horócopo las personas no tendrían un sólo tótem: existe un mineral y un animal complementario para cada una de las personas. A continuación podrás conocer qué tótem te pertenece según tu fecha de nacimiento, o lo que es lo mismo, cuál es tu signo en el zodiaco y cómo eres según la tradición del horócopo indio o nativo americano:

Nutria (20 de enero – 18 de febrero):

Son peculiares, se adaptan muy fácilmente a cada situación y salen airosos de las dificultades. Son muy originales a la hora de presentarse ante el mundo y también ven las cosas desde esa óptica de originalidad e ilusión muy característica. Las personas nutria son intuitivas, muy perceptivas, sociales, valientes y honestas.

Los nativos de este signo cuentan con la fluidez del agua y la energía de la tierra. Una nutria enfadada puede llegar a ser muy rebelde y tener falta de escrúpulos, aunque es difícil llegar a este punto con ellas.



Su animal complementario: Salmón

Su color: Plateado

Lobo (19 de febrero – 20 de marzo):

Tremendamente intuitivos, los lobos son astutos y ven más que el resto de las personas. Son tan inteligentes como tolerantes y compasivos, mostrándose en contra de cualquier injusticia. Son también familiares y solidarios, a la vez que necesitan su espacio y disfrutar de la soledad de vez en cuando para reflexionar.

Cuando se enfadan son bastante vengativos.



Su animal complementario: Oso

Su color: Azul

Halcón (21 de marzo – 19 de abril):

De naturaleza líder, son ambiciosos, con iniciativa y suelen hacer mil cosas al mismo tiempo. Poseen también mucha ambición, como los lobos, y son audaces y rápidos en todo lo que se proponen. De la misma forma pueden ser muy impacientes si algo no ocurre tan rápido como debería (según ellos) y, cuando se enfadan, pueden pecar de intolerantes.



Su animal complementario: Cuervo

Su color: Amarillo

Castor (20 de abril – 20 de mayo):

El castor es un animal astuto, con gran agudeza mental y muy paciente. Esto, sin duda, configura su personalidad tenaz a la hora de conseguir su propósito poquito a poco y, aunque se plantee metas que trata de cumplir, es capaz de adecuarse a problemas inesperados fácilmente. Muy fiel y perseverante, el castor es una persona agradecida con la vida. Sin embargo, cuando se enfada puede ser arrogante y exigente.

Su animal complementario: Serpiente

Su color: Azul

Ciervo (21 de mayo – 20 de junio):

Afable, simático, el rey de la fiesta del bosque. Le encanta estar entre amigos y es cumplidor con ellos: comunica su alegría y sus ganas de vivir, aunque cuando no es el centro de atención parece no gustarle tanto la fiesta. Cuando canaliza su energía de forma negativa se vuelve irresponsable, impaciente y puede llegar a tener dos caras si decide no portarse bien.



Su animal complementario: Búho

Su color: Verde

Pájaro Carpintero (21 de junio – 22 de julio):

Tremendamente sentimental a la vez que extrovertido y cordial. Los pájaros carpinteros están siempre rodeados de amigos y personas afines, porque les gusta sentirse protegidos y también porque necesitan sentirse útiles y necesitados. Son muy empáticos con los demás, dedicados a su familia y capaces de establecer vínculos muy profundos. Su lado negativo: pueden llegar a ser celosos, posesivos y rencorosos.

Su animal complementario: Oso

Su color: Rosa

Salmón (23 de julio – 22 de agosto):

Activo, creativo, generoso€ El salmón es una persona que se entusiasma con todo y, lo mejor, lo contagia. Es espontáneo y su actitud lo impulsa siempre a ir en contra de lo establecido, incluso cuando no tiene a todo el mundo a su favor. Por supuesto, el salmón es una persona muy segura de sí misma. Lo negativo es que, en ocasiones, puede ser intolerante con las personas que no piensan igual que él/ella.

Su animal complementario: Nutria

Su color: Rojo

Oso (23 de agosto – 22 de septiembre):

Los osos son unos disfrutones de la vida, hacen las cosas sin prisa, pero todo lo hacen bien: no son dejados, sino que aman lo que hacen. Los detalles y las cosas bien hechas, es así como le gusta al oso vivir la vida cotidiana con el fin de hacerle la vida más bonita a aquellos que le rodean. Sabe escuchar y conoce bien a su gente, por lo que da buenos consejos. Su lado negativo: puede llegar a ser muy escéptico, desconfiado y un poco perezoso.

Su animal complementario: Lobo

Su color: Violeta

Cuervo (23 de septiembre – 23 de octubre):

Las personas con tótem cuervo son muy idealistas, encantadores, diplomáticos€. Mantienen muy bien la armonía a su alrededor y también son muy constantes en aquello que sienten, por lo que son también muy leales. Suelen ser intuitivos con las relaciones, no importa lo estrechas que sean, y tratan de huir de los conflictos (los cuervos huyen del drama). Si le tocas las plumas pueden llegar a ser exigentes y muy vengativos.

Su animal complementario: Halcón

Su color: Marrón

Serpiente (24 de octubre – 21 de noviembre):

Las personas con tótem de serpiente son cambiantes, intuitivas y amantes del misterio. Los nativos americanos afirmaban que muchos chamanes habían nacido bajo este signo cambiante, que sin embargo crece cada vez que la serpiente muda la piel. Cuando se enfadan pueden maquinar venganzas que harían temblar a cualquiera...

Su animal complementario: Castor

Su color: Naranja

Búho (22 de noviembre – 21 de diciembre):

Cálidos, tranquilos, simpaticones. Los búhos son joviales y destaca, sobre todo, su buena disposición para todo lo que sea hacer cosas útiles. Son de ideales muy elevados y francos con su gente, aunque esa franqueza puede llegar a herir a las personas demasiado sensibles porque carecen de "filtro" a la hora de expresarse. Como lado negativo, pueden muy peleones y guardar resentimiento.

Su animal complementario: Ciervo

Su color: Negro

Oca ( 22 de diciembre – 19 de enero):

Las personas oca son las más ambiciosas de todo el zodiaco americano. También son muy perseverantes y tienen un gran sentido de la responsabilidad a la hora de llevar a cabo sus metas. No son fanáticas de los grandes cambios y aman las tradiciones. Apasionadas, cariñosas y muy amorosas, las ocas son geniales hasta que se les cruza el cable y se obsesionan mucho con cualquier cosa.



Su animal complementario: Pájaro carpintero

Su color: Blanco