Horóscopo diario: Tu suerte para mañana lunes 3 de agosto de 2020

El horóscopo de mañana lunes 3 de agosto de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de mañana lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.



Aries (21 marzo al 19 abril)

Día con acento positivo en lo profesional, pero con algún bache económico que superará sin mayores problemas. Pocas cosas comentables en el terreno amistoso, pero no así en el familiar, donde se multiplicarán las tensiones. Normalidad en su estado de salud.



Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es posible que se dilaten considerablemente sus horizontes profesionales beneficiándose de ello su nivel de ingresos, aunque de momento debe controlar sus gastos, sobre todo los producidos a través de tarjetas de crédito. En el plano afectivo alternarán los claros con las nubes y en el familiar el clima será de pleno sosiego.



Géminis (21 mayo al 20 junio)

Amplia andadura laboral, pese a algún traspiés sin importancia. Nada reseñable en lo referente a su bolsillo. Es probable una intensa vida social y habrá predominio de la armonía en el terreno familiar.



Cáncer (21 junio al 22 julio)

En su trabajo todo irá sobre ruedas, lo que se reflejará en un aumento de sus disponibilidades económicas, pero debe huir de apuestas y juegos de azar. Apacibilidad familiar y amistosa. Salud, sin novedad.



Leo (23 julio al 22 agosto)

Si confía en su claridad de juicio y no se deja llevar por impulsos del momento su panorama profesional mejorará grandemente, y con él su economía. Su irascibilidad podría afectarle en los terrenos sentimental y amistoso, por lo que debe controlarla. Descanse cuanto precise y serenará sus nervios.



Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Con planificación adecuada y no fiándose de primeras impresiones hará grandes progresos en su trabajo, aunque no incidirán de momento en sus ingresos. Posibilidad de recibir noticias no demasiado gratas relacionadas con un amigo.



Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Indecisión, lentitud y demoras salpicarán su desempeño laboral, pero tenga por seguro que el éxito le espera a la vuelta de la esquina y, con él, la seguridad económica. Sus entornos familiar y amistoso serán absolutamente gratos.



Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Se interesará por nuevos proyectos, que acometerá de inmediato con muy buenos auspicios, tanto en el campo profesional como en el financiero. Vida social más activa y ninguna nube en su horizonte familiar y amistoso siempre que sepa evitar las conversaciones sobre temas conflictivos.



Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Encontrará la solución a un viejo problema laboral y será afortunado en el campo económico. Soplarán buenos vientos en su entorno familiar y su vida social será más activa. Ni el más ligero achaque físico.



Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Las precipitaciones serán poco aconsejables, ya que podrían tener efectos muy negativos, tanto en su trabajo como en su bolsillo. Un familiar se mostrará excesivamente exigente y las charlas con sus amigos le devolverán gran parte de su perdido optimismo.



Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Extreme su cautela, porque alguien de su entorno laboral actuará con mala fe. La suerte le visitará a través de un juego de azar. Acaso haya algún ligero roce con un amigo, pero las relaciones familiares estarán en inmejorable momento. Toda precaución será poca a la hora de ponerse al volante.



Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Sus avances profesionales serán considerables y sanearán notoriamente su economía. Hará buenas amistades, de interés para su futuro, y vivirá plena bonanza familiar. Disfrutará de perfecta salud.