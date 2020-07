Horóscopo diario: Tu suerte para hoy jueves 30 de julio de 2020

El horóscopo de hoy jueves 30 de julio de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No es momento de callar ni guardar en tu interior las cosas que sientes. Es momento de actuar sobre cualquier problema que estés enfrentando. Una persona que te resulta muy interesante está esperando a que te acerques, no esperes que siempre la otra persona dé el primer paso.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás controlando demasiado tus sentimientos, si sientes que debes decirle algo importante a alguien, no tengas temor a hacerlo, no te verás débil. Si necesitas llorar el día de hoy por alguna situación mala que ha sucedido en tu vida, no te contengas porque eso puede ser contraproducente.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Aún no es momento de volver a enamorarte, sobre todo si has pasado por una ruptura amorosa reciente. El corazón necesita sanar y la mente comenzar a revisar los errores cometidos en la relación anterior y para eso se necesita tiempo a solas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Tomar un descanso de las obligaciones laborales puede ser una buena idea para este día, pero no te lo recomiendo, ya que hoy más que nunca deberás trabajar muy duro para conseguir tus metas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Cuando eras pequeño, veías el mundo como un lugar gigantesco y lleno de cosas por descubrir, en este momento te estás encerrando solo a un lugar y has construido una rutina que te tiene con una sensación de comodidad y felicidad. Intenta romper esta rutina.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás perdiendo tu capacidad de pelear por lo que quieres y esto se debe a dejaste de confiar en los proyectos que tenías en un principio. El trabajo probablemente te ha consumido y te ha alejado de tus sueños, no dejes que esto suceda, siempre puedes esforzarte más.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Para salir de casa y vivir una aventura no se necesita ir muy lejos, puedes tomar a la persona que amas y llevarle a algún lugar que ambos no conozcan, tu ciudad está llena de lugares que puedes visitar e incluso sorprenderte con su belleza.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Experimentas un periodo de sequía creativa, si necesitas de ella para realizar tu trabajo, procura salir más a exposiciones de arte o a espectáculos que te abran la mente a cosas nuevas y excitantes.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Un momento de descanso durante el día podría ser la inspiración para resolver un problema que vienes arrastrando hace bastante tiempo. No hagas caso a los rumores de otras personas, podrías resultar siendo el responsable de todo el asunto y herir los sentimientos de alguien.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Una oportunidad para brillar en el trabajo puede llegar el día de hoy, podrías ser considerado para un ascenso o para una tarea que te hará ganar puntos y experiencia que podrás poner en práctica para subir de puesto más adelante.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Para lograr nuestros sueños debemos confiar en nosotros mismos y muchas veces dar un salto de fe, si estás en una situación que no sabes qué hacer, analiza el escenario, si encuentras más cosas positivas dentro de tu posible decisión.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Buen momento para ser Piscis, ya que la vida está sonriendo en varios ámbitos, especialmente en la parte económica. Tendrás un buen pasar por un tiempo largo, si te encuentras en una dificultad en este momento, no te preocupes porque la situación irá mejorando rápidamente.