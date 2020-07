Manifestaciones en varias ciudades españolas piden la regularización de inmigrantes

Varias ciudades españolas han celebrado este sábado concentraciones para exigir la regulación de los inmigrantes en situación irregular, acabar con la Ley de Extranjería, poner fin a las expulsiones y devoluciones en caliente o la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla.

En Madrid, cientos de personas han comenzado esta tarde desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol una protesta para reivindicar un proceso de regularización "urgente, amplio y sin condiciones".

Los participantes, colectivos migrantes que en su mayoría llevaban mascarillas, han exhibido carteles con consignas como "Nadie es ilegal", "Racismo nunca más", "¡Puentes, no muros!", "¡Solicitantes de asilo, indefensos y en la calle!", "Yo soy humano, ¿y tú?", "No es caridad, es justicia" o "Its borders condemn this system" (Las fronteras condenan este sistema).

El Sindicato de Manteros de Madrid se ha sumado a la marcha en la capital con una pancarta en la que apostaba por "tumbar ya la racista Ley de Extranjería".

En Barcelona, unas 120 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado para pedir que se regularice la situación de los que no tienen permiso de residencia.

Los organizaciones señalan en un comunicado que "la grave situación sanitaria hace más urgente y necesario que nunca que el gobierno central regularice sin condiciones a todas las personas migradas que actualmente viven en el estado español" e indican que "los sin papeles, los sin techo, los jornaleros, las trabajadoras del hogar y los cuidadores" son quienes están "más expuestos" a contraer la enfermedad.

Convocados por colectivos como Sos Racismo, África United, Papeles y Derechos Denonzat, Iruña ciudad de acogida o Caravana ugak zabaldu, alrededor de un centenar de personas se han concentrado en la capital Navarra portando grandes manos negras y una pancarta y varios carteles con el lema "Regularización ya".

También se ha leído un comunicado en el que estos colectivos han exigido al Gobierno que, "de forma urgente, permanente y sin condiciones, regularice a todas las mujeres y hombres que están en situación administrativa irregular dentro de todo el territorio español".

También defienden el cierre de los CIE y CITE, el traslado de las personas confinadas de Ceuta y Melilla a la península y el fin de las devoluciones en caliente y las deportaciones.

Otras exigencias de estos colectivos son la derogación de la Ley de Extranjería y "justicia para todas las personas que han sufrido violencia policial racista e institucional", el fin de "las redadas racistas basadas en identificación por perfil étnico y el fin de la criminalización de las y los vendedores ambulantes" y el empadronamiento en Navarra de todas las personas.

En Valencia, el movimiento #RegularizacionYa, liderado por decenas de colectivos migrantes y antirracistas, también se ha pedido la regularización "extraordinaria, amplia, urgente y de carácter permanente" de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular y de solicitantes de asilo.

Asimismo, han pedido que se adopten las recomendaciones del Consejo de Europa, que reclama que se garanticen los derechos de las personas extranjeras en España, el fin inmediato de las expulsiones y las devoluciones en caliente, la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla y el cierre de los CIEs", comenzando por el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros de Melilla (CETI).

En el marco de las movilizaciones llevadas a cabo hoy en distintas ciudades españolas, la plataforma Regularizacion Ya Bizkaia, compuesta por personas migradas y refugiadas, ha convocado también una en Bilbao, en la que se ha denunciado que la crisis sanitaria por el coronavirus "ha visibilizado y agravado la precariedad de las vidas" de estas personas.

"Con nuestros cuerpos aportamos y soportamos el crecimiento económico bajo la economía sumergida, además de estar en primera línea sosteniendo la vida de los demás".