Una residencia de ancianos recrea portadas de discos durante la cuarentena

El del papel higiénico, los djs de balcón, las coreografías... Muchos han sido los originales entretenimientos que hemos visto durante la cuarentena para hacer más llevadero el confinamiento y las residencias de ancianos no iban a ser menos. A los miembros del personal y los pacientes de una residencia de ancianos de Edgware (Reino Unido) se les ha ocurrido una idea muy orignial para pasar estos duros momentos de encierro: se han convertido en estrellas de portadas de discos.





