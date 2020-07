Armarios con nombres femeninos y a precios desorbitados protagonizan una teoría conspiratoria en redes sociales

El precio desorbitado de unos armarios en venta en una web estadounidense generó la pasada semana una teoría conspiratoria en las redes sociales sobre su posible implicación en el tráfico sexual de niñas. Pese a su amplia y rápida difusión, desde la compañía se apresuraron a desmentir los rumores y a retirar dichos muebles de su sitio web, según informa RT.



Diversos usuarios de Twitter y Reddit compartieron imágenes de unos armarios y diferentes tipos de mobiliario que se venden online a más de 12.000 dólares. Aparte de su elevado precio y su apariencia normal, a los usuarios les llamó la atención de que todos tuvieran nombres femeninos, lo que despertó sospechas de que se trataba de los nombres de niñas desaparecidas que se habían convertido en víctimas del tráfico sexual y eran transportadas en dichos muebles.



"La gente sospecha que están vendiendo a gente en estas grandes cajas/armarios de almacenamiento en Wayfair. Todos son el mismo producto, pero tienen nombres diferentes, todos nombres femeninos. Y todos tienen un precio 10.000-15.000 dólares más alto que los armarios que se venden en otros lugares", escribió el pasado jueves la tuitera Plushy.





People are suspecting that they're selling people in these large boxes/storage cabinets on Wayfair. They all are the same product but have different names, all female names. And they are all priced $10-15k more than the cabinet sold elsewhere. #ChildTrafficking pic.twitter.com/xD1PEY8RfN

What do yall think about this? Wildly coincidence or something sinister? I feel like some of their names are kind of unique so it can't be coincidental. But would sex traffickers be that dumb to use their real names?? pic.twitter.com/hJcVYgIj3j