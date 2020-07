Por qué las ilusiones ópticas 'engañan' a tu cerebro

Cien años ha tardado en resolverse un misterio sobre dos puntos grises que son idénticos, pero parecen muy distintos dependiendo de dónde se coloquen respecto al fondo. En otras palabras: si una forma está rodeada por algo oscuro, la percibimos como más brillante que si estuviera entre sombras más claras. Es el conocido como "contraste de brillo simultáneo" para el que parece haberse encontrado una respuesta.



Mind-blowing. These dots are the same -- but the background alters their perception. Now, scientists in @mitbrainandcog have learned that this is a basic illusion that tricks the brain from birth! https://t.co/quNQG5pHqe