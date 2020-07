Alergias insólitas que no creerás que existen

Hoy, 8 de julio, es el Día Mundial de la Alergia, una jornada que busca concienciar sobre las enfermedades que provoca y apoyar los avances en la investigación de sus posibles remedios o medicamentos que reduzcan sus efectos.



Cuando pensamos en alergias, lo más habitual es pensar en el polen de las plantas, el pelo de los animales, el polvo, fármacos o alimentos, pero hay una enorme cantidad y variedad de cosas en el mundo que también provocan reacción a determinadas personas.





Alergia al semen y al flujo vaginal



El síndrome post orgásmico



Alergia al látex





Alergia a los besos



Alergia a la caspa o al sudor



Alergia al baile o el deporte



Alergia al frío o a la lluvia



Alérgicos al alcohol



Alérgicos al aire acondicionado





Alergia a la ducha



Infinidad de alergias extrañas

Se han registrado casos, poco frecuentes, de fuertes irritaciones en hombres causadas por las, y también de mujeres a las que el semen les produce hinchazón, picazón e incluso malestar general. En ambos casos las reacciones se suelen manifestar entre 5 y 15 minutos después de las relaciones sexuales.Una investigación de la Universidad de Cincinnati concluyó que algunas de estas personas alérgicas a los fluidos corporales de otras lo son debido a los compuestos que estos contienen, como podrían ser las drogas.El año pasado, en Alicante se detectó un caso de. Los médicos que asistieron a la paciente sostuvieron que se trataba "del primer caso documentado" de una anafilaxia tras un contacto sexual oral.En el caso de las mujeres alérgicas al esperma sí hay pacientes a las que les causa la reacciónsecretada por la próstata.Peor, si cabe, y más extraña es la, que recibe el nombre de síndrome post orgásmico. Los hombres que lo padecen sufren síntomas similares a la gripey durante una semana.Al parecer, según algunos estudios médicos, hay varones quey están convencidos de que es algo de índole psicológica. Otros, en cambio, se avergüenzan y no consultan con especialistas.Sin salir del mundo del sexo, más conocida y frecuente es la alergia al látex, material con el que se fabrican losTambién existe la alergia a los besos, si bien en realidad responde no al ósculo en sí mismo, sino a losque pueden haber quedado en la boca de la persona a la que se besa.Más alergias raras: hay mujeres que sufren reacciones a la caspa. Mal negocio si son peluqueras. También hay personas que sufrena consecuencia de su propio sudor, o al contacto con el de otras personas.Y hablando de sudar, ¿te puedes creer que hay quienes son alérgicos al baile o al ejercicio físico en general? Pues así es, aunque, una vez más, estas reacciones estarían relacionadas con la ingestión previa de un alimento o sustancia a la que se es alérgico y que solo se manifiesta, tres o cuatro horas después y tras la práctica de la actividad física, que actúaTambién los cambios de temperatura y humedad activan numerosos procesos alérgicos en el ser humano, especialmente en la piel.Que se lo digan a la actriz, quien hace un par de años mostraba cómo se le había quedado la cara debido a una prolongada exposición al frío y la lluvia:Las personas que padecenestornudan y les gotea la nariz mucho más tras ingerir bebidas alcohólicas. Esto se debe a que el alcohol produce una dilatación de los vasos sanguíneos y provoca la respuesta inmune. Por si no fuera poco con la resaca...Si conoces a compañeros de trabajo que aseguran ser alérgicos al aire acondicionado, no creas que están exagerando y usan esa excusa para subir la temperatura: los motores de estos aparatos a veces son el caldo de cultivo dealérgeno llamado Cladosporium.Hablando del mundo laboral, debes saber también que, aunque no causa alergia, sí la potencia, haciendo más fuertes sus manifestaciones.Que no cunda el pánico. No es que debas descuidar tu higiene personal y alejar al mundo por tu hedor. Se trata simplemente de que, en el caso de que amanezcas habitualmente con la nariz congestionada, en lugar de ducharte por la mañana,El motivo no es otro que si te acuestas concon los que tu cuerpo se impregna involuntariamente a lo largo del día, es más fácil que sufras cuadros alérgicos.Laa los agentes externos e internos es muy amplia y diversa. Entre otras alergias raras también figuran a los teléfonos móviles o las tablets, por el níquel que contienen; los conservantes de algunos productos de alimentación; la carne; el oro y la plata; geles, aerosoles y tintes para el cabello, entre otros.