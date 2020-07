Horóscopo diario: la predicción para hoy martes 7 de julio de 2020

El horóscopo de hoy martes 7 de julio de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Apartarse del grupo para reflexionar, pensar en nuestra vida y en lo que estamos haciendo bien o mal es sano. No debemos temer a la soledad, ya que en ella encontraremos muchas respuestas que quizás en grupo no seremos capaces de ver.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Existe una diferencia entre vivir la vida intensamente y ser intenso en todos los ámbitos de la vida. Debes aprender a regular esto, ya que puedes terminar creyendo que deber pelear por todo fuertemente, cuando muchas veces estamos equivocados en el punto que creíamos estar correctos.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Soltar es una de las cosas más difíciles que muchas veces debemos hacer. Nos aferramos tanto a lo que tenemos que no queremos perder nada de ello. Hoy es un día para aprender a dejar ir eso que no te hace bien. Quizás tienes algún vicio que está poniendo en riesgo tu trabajo o tu relación de pareja, aprende a vivir sin él.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es tiempo de terminar ese proyecto que tenías pendiente o de realizar las tareas que vienes aplazando hace tiempo. Limpiar tu casa, desocupar la bodega o donar las cosas que ya no te son útiles, pero a otro sí, es una buena manera de organizar tu vida.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tus amistades te están esperando y necesitan pasar tiempo contigo. Haz un buen gesto y organizar desde hoy una reunión para el fin de semana, ellos estarán felices. Harás muy buenas migas con un compañero o compañera de trabajo, procura cultivar esa amistad, puede perdurar mucho en el tiempo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Esa noticia que estabas esperando sobre un nuevo puesto de trabajo o de un logro en los estudios llegará pronto. Hoy recibirás el primer indicio de que vas por buen camino en esta materia, pero no te confíes, sigue con el buen trabajo como lo has hecho hasta ahora y podrás ver que todo resulta de maravilla.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Somos el Universo y estamos en el mundo por una razón. No te sientas fuera del mundo, ni tampoco pienses que las tareas que realizas son poco importantes. El camino que has escogido ha sido por alguna razón y debes siempre recordarlo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Existen personas que nos muestran una cara, pero realmente son otra cosa, ten cuidado con los falsos amigos o los amores que hacen daño. No confíes de buenas a primeras en todo aquel que te muestre una bonita sonrisa. En el trabajo, puedes recibir una traición por parte de alguien que creías estaba de tu parte.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Excelente día para ser positivo y para ponerte metas a cumplir. Has logrado realizar muchos de los proyectos que te propusiste en el pasado, por lo que no decaigas ahora. Quizás es tiempo de formar una alianza con las personas que creías eran una competencia para tu desempeño, puedes aprender mucho de su forma de trabajo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Debes dejar de ser tan estricto contigo mismo y con los demás. Es bueno ponerse límites, pero no te excedas en ello. Si crees que algo no es bueno para ti, no lo hagas ni tampoco pienses en ellos. El pensamiento crítico es positivo, pero en exceso te puede llevar a tener problemas en las relaciones con otros, ya sea en el trabajo, como en el amor.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás creciendo como persona y eso los demás lo pueden notar. Importantes cambios en tu vida te han hecho tomar caminos correctos y que han sacado lo mejor de ti. No los desperdicies. Es un excelente día para plantear ideas nuevas a tus superiores o a tus compañeros de labores.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Ser consciente de lo que pasa a nuestro alrededor es una buena forma de siempre estar atento a las cosas buenas que están llegando a tu vida. Es un excelente día para visitar a la familia, ya que una persona de tu núcleo necesita de tu ayuda y puedes ser la solución a un problema que lo aqueja.