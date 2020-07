Mujeres que dejan huella con su esfuerzo y trabajo

El pasado 30 de junio se retransmitió en streaming la gala final de los Premios eWoman 2019 que tienen como objetivo poner en valor el talento y liderazgo femenino para avanzar en la cultura de la igualdad. En su segunda edición, la gala final eWoman se ha podido seguir en directo a través de todos los periódicos de Prensa Ibérica. Silvia Tomás, directora de Levante TV y 97.7 Radio Levante, ha ejercido como maestra de ceremonias en una gala virtual en la que han asistido más de 1.300 usuarios concurrentes.



Comisión de expertos

El pasado jueves 11 de junio tuvo lugar la deliberación y elección de las ganadoras nacionales, entre las premiadas en los encuentros regionales. La Comisión de Expertos estuvo formada por la directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, Mª del Carmen Rodríguez García; la directora general del área de Revistas del Grupo Zeta, Charo Izquierdo; el director comercial del área de local de Prensa Ibérica y Grupo Zeta, Ángel San Martín; la Ceo y fundadora de Womenalia, María Gómez del Pozuelo; la Ceo y fundadora de The Valley, Arantxa Sasiambarrena y la fundadora de Singularu y ganadora del Premio eWoman 2018 en la categoría de 'Negocio online', Cristina Aristoy y la directora de Responsabilidad Corporativa de CaixaBank, Meritxell Ripoll Manuel.



Entrega de galardones

Los Premios eWoman reconocen la labor de mujeres líderes en el ámbito profesional que no se conforman con lo establecido y quieren cambiar las reglas. Este año se han premiado a diferentes mujeres en tres categorías.

En primer lugar, el Premio eWoman Nacional al Negocio Online ha sido para Montserrat Jordi, cofundadora de Wikiloc. Con este reconocimiento se busca premiar a mujeres que con entusiasmo, esfuerzo e imaginación se han ganado un hueco en el entorno digital y han hecho de la red su propio terreno.

El Premio eWoman Nacional a la Trayectoria Profesional by CaixaBank ha sido para Teresa de Pedro, una mujer que ha trabajado casi 50 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este galardón busca poner en valor a mujeres que han confiado en sí mismas y que con vocación, constancia y dedicación se han convertido en verdaderos ejemplos a seguir.

Luis Cabanas, director ejecutivo de Banca de Empresas de CaixaBank, que patrocina los Premios eWoman, ha querido destacar el firme compromiso de la entidad bancaria con la diversidad, concretamente con la de género. Ha manifestado que estas jornadas "ayudan en el reconocimiento de mujeres referentes en los ámbitos laboral y tecnológico".

Por último, se ha entregado el Premio eWoman Nacional al Mérito Deportivo by LaLiga a Desirée Vila, atleta. Con este galardón se quiere valorar la autenticidad, la responsabilidad, evolución, integridad, compañerismo y superación de las mujeres en el ámbito deportivo.

La Directora Legal de LaLiga, María José López Lorenzo, ha intervenido para valorar esta iniciativa con la que ellos colaboran. "El premio al mérito deportivo nos ha permitido conocer a una serie de mujeres excepcionales que son representativas de una serie de valores que desde LaLiga siempre apoyamos como son el emprendimiento, la transparencia, la responsabilidad y el afán de superación".



Ponencia magistral y clausura

Tras la entrega de premios, Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal, nos ha sorprendido a todos con una ponencia magistral sobre el rol de la tecnología en la sociedad y el papel de la mujer en el sector tecnológico.

Fuencisla ha manifestado durante su ponencia que "el sector tecnológico necesita a las mujeres y las mujeres necesitan al sector". En España solo un 12% de los estudiantes de carreras técnicas son mujeres. "Desde Google necesitamos más mujeres para hacer productos y servicios más inclusivos, diversos, justos y que contemplen las necesidades de la otra mitad de la población".

Asimismo, ha querido resaltar la importancia de la tecnología en la situación tan extraordinaria que estamos viviendo. Gracias a ella se ha podido seguir manteniendo parte de la actividad económica. Es por ello, que Fuencisla asegura que "la tecnología es clave en el desarrollo económico y social de un país".

El broche de oro lo ha puesto la Ministra de Igualdad, Irene Montero, donde ha reconocido la labor de Prensa Ibérica en la organización de estos premios. Para concluir el acto, ha añadido: "Hoy que reconocemos historias de éxito a través de estos premios, quiero subrayar la importancia de que construyamos y trabajemos en común para que, además de rotundos éxitos y ejemplos destacados, tengamos también historias de dignidad y derechos para todas".



Novedades para 2020

Un año más hemos disfrutado en la gala de los Premios eWoman junto a grandes mujeres que son un claro ejemplo de éxito. Ahora nos toca esperar a la siguiente edición, pero antes de terminar la gala, Silvia Tomás ha adelantado que en la próxima edición la revista Woman Madame Figaro participará como Media Partner del circuito. Además, se incluirá una nueva categoría, Premio a la Igualdad, que reconocerá la labor de las personas físicas o jurídicas que han contribuido o destacado en la defensa de los valores que promueven la igualdad, entre hombres y mujeres y la conciliación laboral.

Las ganadoras

DESIRÉE VILA, PREMIO EWOMAN NACIONAL AL MÉRITO DEPORTIVO BY LaLiga.

Desirée Vila llegó a competir en el Mundial de Gimnasia Acrobática, pero una negligencia médica le provocó que le tuviesen que amputar una pierna. Desirée supo reinventarse como deportista de gimnasta a atleta paralímpica. "El deporte me quitó una pierna, pero me ha dado muchas cosas como valores, compañeros, motivaciones, sueños y algo por lo que luchar", explica. Para Desirée Vila, que forma parte del proyecto LaLigaSports, es muy importante este proyecto ya que además de dar a conocer otros deportes, también reconoce a los deportistas paralímpicos. "Es importante que se siga apoyando el deporte adaptado porque cada vez estamos más cerca de las marcas de los deportistas olímpicos y nos esforzamos lo mismo y trabajamos igual o más y merecemos ese reconocimiento", asevera.

La crisis sanitaria está golpeando fuertemente a los deportistas olímpicos, por eso cuenta que "estamos sin competiciones y es complicado motivarse para entrenar y este premio me da esa motivación extra". Desirée es para muchos un auténtico ejemplo de superación. Cuando tuvo el accidente, la joven deportista "no imaginaba que la vida me fuese a mejor". Pero la atleta se ha dado cuenta de que "cada etapa tiene su disfrute y que de todo se puede sacar algo positivo".

MONTSERRAT JORDI, PREMIO EWOMAN NACIONAL AL NEGOCIO ONLINE.

La galardonada en la categoría a Negocio Online, Montserrat Jordi, es cofundadora de Wikiloc Outdoor, una aplicación basada en la geolocalización de rutas al aire libre. La ganadora explica que ha sido una gran sorpresa recibir este premio: "Es como si estuvieras haciendo una carrera de larga distancia, tú estás con tus pensamientos y tu esfuerzo y de repente alguien se da cuenta de que has llegado hasta allí y te aplaude. Es una excelente dosis de motivación".

Wikiloc con un modelo de negocio freemium, cuenta ya con 6 millones de usuarios, 16 millones de rutas y 30 millones de fotos y vídeos. Montserrat cree que la clave del éxito ha sido que "creemos en las personas y en su capacidad compartir el conocimiento para crear algo que aporte valor a la sociedad. Cada persona que hace posible la existencia de Wikiloc es alguien que se merece un respeto y un agradecimiento por querer participar en esta aventura". Montserrat, que pertenece al equipo de dirección de una empresa del sector tecnológico, asegura que "tenemos que demostrar que sabemos hacer las cosas bien para generar confianza y que en un futuro la gestión de una sola mujer no represente a todo el público femenino".

TERESA DE PEDRO, PREMIO EWOMAN NACIONAL A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL BY CAIXABANK

Este galardón ha reconocido la labor de la científica zamorana en sus casi 50 años trabajados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CESIC). El galardón ha significado en primer lugar sorpresa, y en segundo lugar "saber que el trabajo que he realizado durante toda la vida, aún 5 años después de haberme jubilado, siga teniendo cierta repercusión en la sociedad es algo que me alegra". Su profesora de física en secundaria fue quién despertó el interés de Teresa por esta materia, por ello asegura que "es importante que haya buenos profesores en los colegios porque son los que impulsan las futuras vocaciones".

Uno de sus últimos trabajos y que ha tenido gran repercusión ha sido el proyecto del coche autónomo. En los años 70 la zamorana también obtuvo un premio que le entregó, el por entonces ministro, Laureano López Rodó por un trabajo que hizo sobre la predicción de la contaminación atmosférica. Para la ganadora, una asignatura pendiente en nuestro país es la falta de recursos para la investigación. "Los recortes influyen sobre todo en formar personal y si por algún motivo nos lloviese un maná en el que tuviésemos mucho dinero para destinar, si no tenemos gente formada y preparada no se puede avanzar", concluye Teresa de Pedro.