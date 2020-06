Una pedida de mano se cuela en la aprobación de los presupuestos en un Ayuntamiento de Las palmas

El Pleno más importante de cada año en un Ayuntamiento, el de la aprobación de los presupuestos, fue ayer también uno de los días más importantes en la vida de una familia. Rubén Bordón primero renunció a su acta de concejal de AV en el Ayuntamiento del municipio plamense de Santa Lucía de Tirajana y después pidió a su compañera sentimental, Eva Mayor, que entrara en el salón de plenos. Eva pasó con su hija Daynery, de 20 meses, en brazos, y Rubén sacó una alianza y le pidió matrimonio, lo que provocó el aplauso de concejales y concejalas. También acompañaron a Rubén Bordón en su último día como concejal su hijo Dayron, de 7 años, el padre de Rubén y otros familiares y amigos.

Fue un día completo para Bordón, hasta ayer concejal del Almacén Municipal. Y es que antes había formalizado ante el pleno su renuncia al acta. Bordón deja el grupo de gobierno y la militancia en el partido Agrupación de Vecinos -que está en la oposición- y se reincorpora a su puesto de funcionario municipal, donde lleva 19 años, en el área de Ordenación del Territorio.

Los portavoces de todos los grupos municipales reconocieron el trabajo de Rubén Bordón como concejal durante este primer año del mandato. El alcalde, Santiago Rodríguez, dejó claro que "esta renuncia que se produce no es por deseo mío, sino por decisión del concejal, algo que respeto, porque sabe marcharse con la misma elegancia con la que ha trabajado pensando siempre en mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía, espero que su marcha de la política sea temporal".

El año de Bordón en el grupo de Gobierno ha sido muy agitado. Primero formó parte del pacto de AV con Fortaleza y la concejal no adscrita, Beatriz Mejías, además del PP. Las rencillas entre el alcalde, Santiago Rodríguez, y AV, no alcanzaron a Bordón, el único miembro de su partido que no fue destituido. Y tras la incorporación de Nueva Canarias al pacto de gobierno, Bordón se mantuvo pese a que su presencia no era esencial para conservar la mayoría. De hecho, ahora la oposición ganará un miembro más, pero no afectará ya que el pacto entre Fortaleza, Nueva Canarias y Partido Popular cuenta con 14 concejales, por los 11 de la oposición.

68'7 millones de euros

Su renuncia llegó después de que el pleno aprobara los presupuestos municipales de 2020 con una previsión de gastos de 68,7 millones de euros y de ingresos que ascienden a 69,3 millones. Las cuentas fueron defendidas en el pleno por el concejal de Hacienda, Roberto Ramírez, el edil de Desarrollo Económico, Marcos Rufo, y el alcalde Santiago Rodríguez, que manifestaron que "estamos ante los presupuestos más sociales de la historia, que responden a una situación de crisis sanitaria y económica de unas dimensiones desconocidas hasta ahora".

Los concejales de la oposición no apoyaron los presupuestos por considerar que "no responden a las necesidades y a las prioridades de la ciudadanía". En el pleno también se aprobó una nueva Relación de Puestos de Trabajo y dos mociones propuestas por el grupo de gobierno, una a favor de las campañas antirrumores para frenar bulos de carácter racista y otra a favor de los derechos LGTBIQ+.

Durante la presentación de los presupuestos, el concejal de Desarrollo Económico, Marcos Rufo, declaró que "hemos hecho estos presupuestos pensando en esas personas que ya están sufriendo las consecuencias del coronavirus, quienes están en desempleo o en situación de ERTE, o quienes ya estaban en esa situación antes de esta pandemia".

El concejal de Hacienda destacó las actuaciones previstas en protección y promoción social "a las que dedicamos el 17% del presupuesto". Roberto Ramírez destacó la creación de un Fondo Social Municipal para Emergencias y Exclusión Social, con dos millones de euros, para atender las necesidades que se puedan derivar de la situación actual". Además, las partidas de Transferencias para Emergencia Social pasan de los 145.000 euros del año pasado a un millón de euros este año.

Desde la oposición el portavoz de Agrupación de Vecinos Manuel Hernández calificó las cuentas municipales de "presupuestos de la beneficencia", el portavoz del PSOE Julio Ojeda dijo que "los números no cuadran y ocurren cosas muy extrañas como anunciar que van a aumentar una inversión y la reducen" y la concejala del Grupo Mixto, Beatriz Mejías, criticó "que casi el 50% del presupuesto se destine al capítulo uno de personal".