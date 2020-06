Una jueza ordena retirar la bandera LGTBI de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Cádiz ha ordenado, como medida cautelar, la retirada de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz de la bandera arcoíris, símbolo del movimiento LGTBI.

En un auto la jueza acepta así la medida cautelar solicitada por la Asociación Abogados Cristianos, que se ha querellado contra el alcalde de Cádiz, José María González, por la subida de esta bandera.

En esta querella la asociación acusa al alcalde de prevaricación porque el izado de la bandera se hacía en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que ha estipulado que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente" la utilización, "incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

En un auto la jueza de Cádiz acepta la solicitud de Abogados Cristianos de establecer medidas cautelares pues "se trata de asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, evitando la producción de un perjuicio de imposible o de difícil reparación".

Con la medida cautelar "se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil".

Por ello la jueza acuerda la suspensión del acuerdo del Ayuntamiento de Cádiz del pasado 22 de junio por el que se acordó el izado de la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento así como su mantenimiento" y ordena proceder a su retirada. La jueza advierte que contra esta decisión no cabe interponer recurso.