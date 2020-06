Sorteo de la ONCE del Día del Padre 2020: ¿Cuándo se celebra y a qué hora?

El sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE del 2020, que había quedado pendiente de celebrarse por el confinamiento por la crisis del coronavirus, se celebrará finalmente este domingo 21 de junio a las 21.25 horas.

El popular y esperado sorteo estaba previsto para el 19 de marzo pero, debido a la suspensión de todos los sorteos de la ONCE por la epidemia, no se pudo llevar a cabo. No obstante, la organización ha reanudado este lunes 15 de junio la venta de cupones y la celebración de sorteos. Según informa la ONCE en un comunicado, arrancan esta semana con una colección especial de 46,5 millones de cupones, uno por ciudadano, para reconocer el esfuerzo de la sociedad en estos días y agradecer a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra el Covid-19. De esta manera se reanudan los sorteos del cupón diario, Cuponazo y Fin de Semana.

Primer premio de 17 millones de euros

El sorteo Extra del Día del Padre de la Organización Nacional de Ciegos de España es uno de los más esperados y es que, a pesar de que ya no se venden los cupones y sólo sirven los adquiridos en su momento, el primer premio es de 17 millones de euros.

Más premios

El codiciado bote de 17 millones no es el único en juego porque se reparten más de un millón de premios. En concreto, también se distribuirán 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras; 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras; 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras; 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras; y 900.000 premios de 5 euros a la última cifra. Cabe recordar que estos premios no son acumulables.

El juego del sorteo de la ONCE

"Porque tú, a diario, eres extraordinario", ese es el eslogan con el que se anuncia cada día este sorteo de la Organización Nacional de Ciegos de España. Desde su web informan que cada día la ONCE reparte ilusiones y "miles de ellas tienen premio". De lunes a jueves, 55 premios de 35.000 €.

Los sorteos de este ya tradicional cupón de la ONCE se celebran de lunes a jueves. En ellos se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado.

La Paga de la ONCE

Pero aún hay más. Hace meses la ONCE amplió su sorteo. "Ahora, al jugar a tu Cupón Diario de siempre (con el mismo precio de 1,50 € y premio a las 5 cifras), podrás jugar a La Paga por solo 0,50 € más por cupón. Con La Paga, además de los cinco números del cupón, jugarás también la serie". Con La Paga podrás ganar hasta 3.000 € al mes durante 25 años, aseguran.

La emisión del producto estará formada por números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 55.