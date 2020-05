Las aglomeraciones en una zona de ocio de Valencia que indignan a las redes sociales

Los locales de la Marina de Valencia repletos hasta la bandera, sin apenas mascarillas, sin casi distancia y con un aspecto más semejante al de hace un año que al de una ciudad sumida en una epidemia. Así estaban ayer, al atardecer, algunos de los establecimientos de ocio ubicados en la Marina, tal y como atestigua el vídeo que subió a las redes sociales el catedrático y senador Javier de Lucas, quien apela a la responsabilidad para que no se produzcan más situaciones como esta en plena pandemia por el coronavirus.





Indignación por el vídeo de las aglomeraciones en la Marina de Valencia

No todos son comportamientos responsables: Marina de Valencia, hoy...como si fuera el año pasado pic.twitter.com/YcQhfGK504 — javier de lucas (@xdelucas) May 24, 2020

La grabación, que ha despertado una oleada de indignación en las redes sociales, ya la han visto cientos de miles de personas que no salen de su asombro por las imágenes. "Lamentable, no hay disciplina , respeto ni solidaridad; así nos va", dice un usuario de esta red social, mientras que otro señala que la situación no es extraordinaria. "Yo pasé por allí ayer y era muy similar a las imágenes. Nos fuimos, no había ningún tipo de seguridad ni control "."Ahí veo tres tipos de culpables: los clientes por no tener responsabilidad alguna, el del bar que ha visto la posibilidad de sacar pasta y no pone límite y las autoridades/policía por no sancionar ni cerrar el local.", dice otro usuario de Twitter, al tiempo que otros se quejan por todo lo que aún no se puede hacer. " No se puede ir al colegio o a trabajar y se consiente esto? Estoy indignada!!!!!!". "Bufffffff, de verdad NINGUNO de los que están ahí ha perdido a nadie?...ni conoce a NADIE que haya perdido a un ser querido?. Yo he perdido a mi madre, se ha ido sóla y no hemos podido decirle adios. Vivo en Valencia. No voy a escribir aquí lo que se me pasa por la cabeza", se lamenta otro usuario.De momento, la Marina de Valencia ya ha anunciado que va a abrir un expediente sancionador además de dar parte a las autoridades para evitar "nuevos comportamientos así de intolerables". A su vez, De Lucas contesta a la Marina de Valencia: "Muchas gracias. Seguro que sirven esas medidas para los locales, pero lo peor es la irresponsabilidad de los ciudadanos, algo que no depende de ustedes".Cabe recordar que la Comunidad Valenciana vivirá esta semana en la fase 1 de la desescalada y que la Generalitat no ha solicitado el paso a la segunda fase por prudencia, aunque el cambio de fase se solicita esta semana y probablemente se activará a partir del lunes próximo.