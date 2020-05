Un joven madrileño denuncia amenazas homófobas por llevar símbolos LGTBI a la cacerolada

Un joven ha denunciado que anoche fue víctima de insultos homófobos por pasear con una bandera LGTBI por una calle del madrileño distrito de Arganzuela durante una 'cacerolada' contra el Gobierno central, según ha explicado en redes sociales.

"Solo he salido a mi calle con la bandera en el Día contra la #LGBTIfobia, sonriendo, sin más. He recibido insultos, amenazas, incluso se ha llegado al contacto físico. Nadie me ha preguntado nada, solo he recibido odio y una cacerolada hacía mí", ha escrito José Luis Marcos en un hilo su cuenta de Twitter.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 21 horas en la calle Juan Duque, coincidiendo con un protesta en contra del Gobierno. "En un momento me he visto rodeado de personas en mi contra, repito que nadie me ha preguntado nada sobre mis ideología. He pasado miedo al verme así, bastante. Menos mal que dos vecinos han bajado para que no esté solo, una de ellas una chica con la bandera del Orgullo Bisexual. Después de prácticamente huir de ese grupo de personas un señor ha seguido insistiendo y en momento ha llegado la Policía. Dos coches cortando la calle. Me temía lo peor, pero desde aquí quiero agradecer de todo corazón a la agente que ha mediado", ha relatado.

La agente, después de escuchar lo ocurrido, ha dicho al señor que si le ofendía la bandera LGTBI, el problema "era suyo". Ha insistido en que no he hecho nada que pueda ofender y que si "nunca hay que odiar a nadie, ahora incluso menos". "No he podido aguantar las lágrimas", ha exclamado José Luis.

Los policías le han animado a denunciar la situación, pero no lo ha podido hacer porque le ha sido "imposible" identificar a nadie. "Las miradas de complicidad han hecho que volviese a emocionarme. Gracias a los vecinos que me han ayudado, a todos los que me han dedicado algo de cariño. Gracias a los dos agentes de Policía y a todos por el apoyo que estoy recibiendo, porque jamás me podía imaginar que hoy iba a vivir tanta homofobia en la puerta de mi casa", ha concluido.