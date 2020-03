Los enfermos aislados reciben miles de cartas de ánimo de toda España

La iniciativa personal de la doctora Cristina Marín Campos, del Hospital Universitario de La Princesa, de solicitar a sus familiares y amigos el envío de correos de ánimo a los pacientes aislados por el coronavirus ha llenado la bandeja de entrada de su cuenta electrónica pero también ha provocado la creación de otras cuentas similares, todas bajo el dominio gmail. Algunos ciudadanos se resisten a facilitar por las buenas sus direcciones electrónicas, nombres y profesiones como pide la médica en su audio, ante el temor de que sea una estafa para hacerse con sus datos.



El Periódico de Catalunya ha llamado a cada uno de los centros hospitalarios en los que han surgido cuentas gmail de apoyo a los enfermos y ninguno, excepto en La Princesa, conoce el origen ni la persona que gestiona la dirección en la que se hace esa solicitud. La Policía Nacional tiene razones para sospechar que alguna de esas iniciativas no sean más que trampas para hacerse con datos a través de las direcciones de email y recomienda prudencia y no facilitar datos personales en cuentas que no sean oficiales.



"Fue una preciosa idea de la doctora que iba dirigida a sus familiares", confirman, desbordadas, fuentes del Hospital Universitario de La Princesa. Marín Campos "está única y exclusivamente dedicada a los pacientes y sorprendida por la repercusión de su audio", añaden. Su bandeja de entrada está repleta de cartas de toda España, más de 35.000, que animan a los pacientes aislados para que además de superar la enfermedad, lidien lo mejor posible con la soledad impuesta por el confinamiento. La dirección para enviar las misivas es: cartas.venceremos.covid19@gmail.com.



Cristina Marín, cirujana en el Hospital de La Princesa ha lanzado una iniciativa para animar y acompañar a los pacientes afectados por #coronavirus a través de cartas de todos los ciudadanos. Entre todos venceremos al virus??#QuedateEnCasa #Coronavirusmadrid #CoronavirusEspaña pic.twitter.com/VrAxQfXGvk — SaludMadrid (@SaludMadrid) March 18, 2020

Audio viral

El audio de socorro de Marín Campos, adjunta de Cirugía General de La Princesa, corrió como la pólvora por los dispositivos telefónicos de casi toda España a pesar de que estaba dirigido únicamente a su grupo familiar. La doctora suplica ayuda para "aliviar la situación" de su hospital, "donde hay mucha gente infectada" por el virus Covid-19., avisa con voz triste pero serena sin ser consciente en ese momento de que su mensaje se iba a propagar tan rápido como lo ha hecho el coronavirus.A los minutos de enviar este audio, surgió la misma iniciativa anónima para centros como eTodas son cuentas gmail a las que enviar mensajes de cariño a los enfermos asilados."No sabíamos nada de esa cuenta", confirman fuentes del Hospital Gregorio Marañón que poco puede investigar porque el correo es ajeno al centro hospitalario."Uno de los mayores problemas de los infectados con coronavirus es que están en aislamiento brutal, separados de sus familias y muchos de ellos saben que sus familiares están en otras habitaciones solos, intubados en la UCI o incluso se están muriendo", subrayaba Cristina Marín en su viral audio.Tienen que hacer frente a la soledad "porque los médicos solo podemos pasar a verlos una vez al día", añadía antes de advertir que muchos de los que se curen sufrirán "estrés postraumático" por el aislamiento.A este estremecedor relato añadía la posibilidad de que aunque las cartas fuesen anónimas se pusiese el nombre del remitente y, "a lo mejor a lo que se dedica".