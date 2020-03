Así ayuda a tu salud mental que famosos hablen de ansiedad o depresión.

En los últimos días, en las redes sociales un vídeo ha corrido como la pólvora. Se trata del último videoclip del rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido popularmente como Residente, correspondiente a un tema autobiográfico llamado René y que habla con absoluta claridad sobre cuestiones de salud mental.

"A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mi maleta" es una de las estrofas más claras y expresivas sobre una situación que el cantante quiso contar con su música.

En sus redes sociales, Residente relató que "una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema". Y a partir de ahí, las reacciones fueron imparables. La salud mental volvió a estar en boca de todos en el debate público.



ElRubius y otros casos

No es la primera vez que alguien de relevancia pública expresa abiertamente problemas de ansiedad, depresión o pensamientos suicidas. En España se vivieron casos representativos con la cantante y actriz(quien admitió una depresión y animó a quienes la sufran a acudir a pedir ayuda), con el rapero(quien reconoció idéntica enfermedad durante la grabación de un disco) o el representante en Eurovisión(quien dijo haber sufrido ansiedad y recomendó cariño y ayuda profesional) mientras que a nivel internacionalson algunos de los ejemplos.

Otro caso paradigmático fue el protagonizado por el 'youtuber' ElRubius, el más popular del mundo en habla hispana, que durante unos meses dejó su actividad en el año 2017 tras publicar un vídeo en el que reveló sus problemas de ansiedad, a raíz de la presión ejercida por sí mismo hacia su faceta profesional y que llegó a una audiencia internacional de millones de personas visibilizando el problema.



La psicología habla

Lo cierto es que los expertos consideran que el hecho de que haya personas públicas que hablen de su salud mental sirve para visibilizar dichos problemas, algo que contribuye a lay el estigma social que en muchas ocasiones se tiene en torno a los problemas de ansiedad o depresión, que no salen al debate público tanto como se consideraría necesario.

Cuando se trata de artistas y cantantes desvelando los problemas en primera persona consigue generar una mayor empatía, defienden los psicólogos, en el caso de seguidores de los mismos que puedan tener sensaciones parecidas y no se atrevan a exteriorizarlas. De este modo, se alivia la ansiedad social y la sensación de culpa y se facilita que los afectados pidan ayuda psicológica.

Hay que tener en cuenta que a muchas personas todavía les avergüenza la sensación de sentirse mal 'por dentro' y no ser capaces de verbalizarlo o preferir llevarlo de manera interna para no ser estigmatizados. Esto implica que la empatía con personas famosas pueda ser un empujón de cara a buscar soluciones.



Redes sociales

De este modo, las redes sociales juegan un papel fundamental, especialmente en lo que a la población más joven se refiere, que puede conectar con sus ídolos a través de T, y donde ve reflejado, en su propio lenguaje, que estos problemas son compartidos con muchas más personas de las que imagina, incluidos sus grandes referentes.

Es por ello que, cada vez más, el tabú se rompe, y muchos jóvenes se animan a compartir sus experiencias, bien con sus seres queridos o por las mencionadas redes sociales, estando un paso más cerca de la obtención de ayuda y provocando, de entrada, un aumento de su autoconfianza y la autoterapia que supone la externalización del problema.