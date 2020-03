Sin catequesis en una iglesia de Burjassot al contagiarse el cura de coronavirus

La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Burjassot, en l'Horta Nord, decidió ayer cancelar las clases de catequesis. La decisión fue tomada después de que su párroco diera positivo en coronavirus, tras las pruebas que le fueron realizadas en el Hospital Arnau de Vilanova de València, según pudo confirmar Levante-EMV.

Así lo indicaba un mensaje que recibió un grupo de padres y madres en el que se informaba que era el propio párroco el que «no se encontraba bien y acudió a Urgencias del Hospital Arnau de Vilanova, donde, dada la sintomatología que presentaba, le hicieron una prueba de detección del coronavirus, que dio positivo». Fuentes de los trabajadores del hospital confirmaron el contagio. En el mismo mensaje es especificaba que el cura estaba bien.

Por este motivo, la catequesis de esta misma semana se suspendió, así como las de los siguientes quince días también por las Fallas 2020, según señalan en el mensaje las propias catequistas de la Iglesia. David Calle, uno de los padres cuya hija es usuaria del servicio de catequesis de la parroquia, corroboró esta versión.

Recomendaciones contra el coronavirus a los usuarios de la catequesis

«Nos han dicho que no nos alarmemos, que no pasa nada, pero por si acaso también nos han pasado las recomendaciones de la Conselleria de Sanidad y nos han insistido en que llamemos al teléfono que tienen previsto para estos casos si detectamos algunos síntomas», señaló Calle. Pese a todo, remarcó que está tranquilo y piensa que son unas medidas justificadas de cara a prevenir posibles contagios.



La iglesia, por el momento, permanece abierta y prestando las misas diarias con total normalidad, gracias a las sustituciones de curas que vienen de otras parroquias de la zona, y que relevan al actual sacerdote, convaleciente en el hospital desde hace un par de semanas.

Según cuenta María Isabel, otra de las vecinas, el párroco lleva ingresado en el hospital desde hace unos días. En el centro le habían practicado algunas pruebas. «Lleva ahí desde hace más de dos semanas. Él es un hombre mayor de más de 70 años, a pesar de todo sigue muy activo en su vida cotidiana y está en contacto con muchísima gente a lo largo del día», explicó.

Sobre las medidas adoptadas por parte del centro religioso para prevenir posibles contagios de coronavirus, María Isabel señaló que «decir que no estoy preocupada por el virus sería mentira, todos tenemos el gusanillo dentro aunque no lo queramos decir. En mi casa estamos tomando algunas medidas como lavarnos las manos por si acaso. Quien diga que no le preocupa en absoluto es totalmente mentira».

El Arzobispado de València, así como el de Orihuela-Alicante, lleva días recomendando que se tomen medidas sanitarias en todas sus parroquias ante la epidemia de coronavirus. Ayer volvió a publicar un comunicado en el que reiteraron que en todas las parroquias deben «atenerse a las recomendaciones y directrices de las autoridades sanitarias».