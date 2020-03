Un hotel de Ibiza, el primero en ofrecer fiesta y alojamiento para celebrar el divorcio

El Ushuaïa Ibiza Beach Hotel anuncia en su página web que desde mayo lanza un nuevo paquete turístico al que han llamado 'Fiesta del Divorcio'.

"Cada vez más parejas toman la decisión de no permanecer juntas. Aunque pueden estar tristes al principio, volver a ser libres será lo mejor que les pueda pasar a algunos. Entonces, ¿por qué no celebrarlo?". Así anuncia el hotel ibicenco, propiedad del Grupo Palladium, su nuevo servicio.

El paquete incluye alojamiento en una habitación Party All Night para el o la líder de la fiesta y habitaciones Superior Club para los acompañantes. Desayuno incluido, una reserva de jacuzi en la piscina de The Ushuaïa Tower, Finguer bufet 'Be Single' en la terraza de la habitación Party All Night Long y una bebida en la terraza de la azotea de Up Ibiza Society.

Las tarifas son válidas para reservas con un mínimo de 5 habitaciones y dos noches de estadía. El precio es de 599 euros por habitación, noche y persona en temporada baja y de 699 euros en temporada alta.

Según publica la web Onout Viajes, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel es el primer hotel que ha creado un paquete de estas características, un producto que nace fruto del análisis de los últimos datos publicados sobre las separaciones y los divorcios en España. Según Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, España se sitúa como el tercer país de la Unión Europea con más número de divorcios por año, concretamente el 57,2% de los enlaces acaban en separación.