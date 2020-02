Horóscopo diario: la predicción para hoy sábado 29 de febrero de 2020

El horóscopo de hoy sábado 29 de febrero de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Te dirán un comentario muy positivo en el trabajo, pero estarás muy pendiente de otra cosa como para darte cuenta, procura agradecer lo que te digan, pon más atención. De vez en cuando es bueno dar un vistazo al pasado y aprender de los errores.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es probable que recibas la invitación de un amigo a una cena o una reunión en su casa, pero no quieres asistir porque tienes que dar prioridad a otra persona en tu vida, no dejes que esta situación se siga repitiendo, las relaciones amorosas no son cárceles.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No es un buen día para firmar acuerdos, ni tampoco para decidir sobre materias legales, si es inevitable, procura siempre observar bien el trato que estás realizando. Es momento de separarse un poco del grupo y buscar el camino en solitario.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Para quienes tengan hijos o estén pensando en tenerlos, es importante que evalúes bien las finanzas de la familia, podría ser un momento de apretarse el cinturón y no hacer gastos innecesarios, es mejor ahorrar para los tiempos malos.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El trabajo se encuentra en un punto alto, por lo que podrás ver buenas ganancias durante la jornada. Excelente momento para sentirte con mucho orgullo por tus logros y por las cosas que estás consiguiendo en la vida, debes sentirte feliz por ello.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Una persona que conoces bien te pedirá un dinero prestado, si piensas que es buena idea ayudarle, hazlo, pero si ya has tenido una mala experiencia con esta persona, entonces piénsalo dos veces antes de prestar el dinero.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Una persona muy importante te dirá que tiene sentimientos fuertes hacia ti, si solo le consideras una amistad y nada más, díselo con confianza y con la seguridad que no se perderá el vínculo entre ustedes. Tiempo de tomar decisiones en el amor.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La salud está en un punto alto, quizás un problema podrían ser algunas complicaciones estomacales, pero nada que no arregle un agua con bicarbonato. Si quieres demasiado un trabajo, este es el momento para aplicar y ver los buenos resultados que tendrás.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si estás bien en el amor, necesitan tomarse tiempos a solas para estar siempre bien en la relación. Si aún tienes a tu madre contigo, hoy es un día para dedicarle tiempo y para estar a su lado.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tiene la posibilidad de hacer un cambio importante en tu trabajo el día de hoy, no se tratará de una decisión radical como irte o cambiarte de puesto, sino de poner más orden en tu lugar y en tus prioridades.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Una vida profesional estancada puede traer más de alguna dificultad para la persona, pero si esto es algo que te está pasando en este momento, tienes que comenzar a ver lo positivo que puedes sacar de esto, muchas de las mejores ideas aparecen en época de desesperación.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No dejes que la vida te ponga tantas trabas y comienza a darle movimiento a lo que piensas que está deteniéndose, es momento de tomar acciones para cambiar las cosas. Un amor del pasado dará señales de vida el día de hoy.