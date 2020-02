La ONCE deja 200.000 euros en Alicante con el Cupón del Fin de Semana

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha dejado este fin de semana 200.000 euros en Alicante. La vendedora Isabel Fajardo Heredia repartió la suerte en el barrio de Ciudad de Asís, con 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, en el sorteo del sábado 22, ha informado la ONCE este lunes.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, lituana, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa, y que ofrece para este viernes 28 de febrero un bote de 35 millones de euros.