Horóscopo diario: la predicción para hoy lunes 24 de febrero de 2020

El horóscopo de hoy lunes 24 de febrero de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No se deje presionar en el ámbito profesional y actúe según su propio criterio. En el terreno amistoso es posible que surja un percance al que tenderá a dar más importancia de la que tiene. Sentirá deseos de hacer cambios en su hogar. Velada tranquila y hogareña.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Aunque la marcha de sus negocios va viento en popa procure no derrochar. Buen momento para realizar inversiones meditadas. Relaciones afectivas normales. La noche se presenta tranquila y muy agradable.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es posible que surja una situación delicada con un socio o compañero de trabajo por motivos económicos. No se deje coaccionar y actúe como crea conveniente. Acaso le hagan una oferta interesante de algo que ni pintado para su hogar.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Habrá muchas interrupciones en su trabajo, lo que irá en detrimento de su rendimiento. Esté alerta y no deje escapar una buena oportunidad que, posiblemente, se le presentará. Si va de compras no se fíe demasiado de las gangas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Aunque tendrá éxito en el desarrollo de su labor no es probable que ello se traduzca en mayores ingresos. Es posible que surjan gastos imprevistos por motivos familiares. En el amor habrá muchas compensaciones.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

En el plano profesional no deje que nadie le desvíe del rumbo que se había trazado, que es el que más le conviene. Si va de compras se sentirá más atraído por lo que le gusta que por lo que necesita. Relaciones afectivas gratas y con alto grado de comunicación.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Su confianza en usted mismo estará en un momento excelente. No guarde en su interior sus inquietudes y proyectos y trate de compartirlos con las personas de su intimidad. Procure no enfadarse si oye algún comentario que le contraríe.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Se sentirá inclinado a cambios drásticos en su trabajo. No es momento para seguir sus impulsos sino para estudiar con detenimiento pros y contras. Asegúrese, pues hay riesgo de que dé un paso en falso que le podría pesar.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Día propicio para poner en práctica sus teorías. Procure prestar atención a la forma de expresar sus pensamientos. Alguien está dispuesto a ofrecerle ayuda desinteresada. La nota más destacada de la velada será la tranquilidad.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Procure no ser tan obstinado y trate de evitar conflictos con sus compañeros de trabajo. Muéstrese más abierto a sus sugerencias y no quiera llevar siempre la razón. Cuide de no llegar tarde a una cita, ya que causaría un efecto deplorable.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Es posible que deba realizar un corto viaje por motivos de trabajo. Buen día para ir de compras, pues lo que adquiera le satisfará. Recibirá buenas noticias de un amigo que vive lejos. En el amor encontrará felicidad.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Se avecinan importantes cambios en el terreno profesional. No saque conclusiones precipitadas y sobre todo guárdese sus opiniones. Habrá una reunión de familia en la que se decidirá el futuro de uno de sus miembros.