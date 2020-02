Horóscopo: Tu suerte para mañana lunes 3 de febrero de 2020

El horóscopo de mañana lunes 3 de febrero de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de mañana lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Una persona a la que no le has prestado suficiente atención en el último tiempo te lo hará saber el día de hoy. La vida se muestra afable en el trabajo, pero no te confíes, debes procurar realizar tus tareas de la mejor forma posible, ya que estás en constante evaluación.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Si tienes hijos podría haber un problema el día de hoy con uno de ellos, no tengas temor en poner más reglas, ya que deben verte como una figura de autoridad durante su crecimiento. En el trabajo tendrás una jornada tranquila y una buena evaluación.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Errores cometidos en otro tiempo de tu vida podrían pasarte la cuenta durante la jornada, si has pasado sobre ellos y olvidado todo acerca del asunto, podría ser un duro golpe volver a recordar, no te quedes pendiente de esta situación.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

La vida sonríe a quienes se esfuerzan por lo que quieran, por lo que el día de hoy trabaja de forma ordenada pero con la misma fuerza que lo has venido haciendo hasta ahora. Un ser querido puede estar atravesando por un momento complicado de salud.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Volver a jugar como un niño o con tus hijos, si es que los tienes, es una buena forma que apreciar lo que tiene verdadero valor, inténtalo, no te arrepentirás. La belleza del amor está en entregarte de manera completa y desinteresada hacia otro ser.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Si sientes que la persona amada no te está dejando abrir las alas y volar por ti mismo, debes conversar esto con ella, no dejes que nadie te quite tu progreso personal. Los Virgo que estén buscando el amor deben hacer un trabajo de introspección antes de embarcarse en una nueva aventura.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra necesita tomar unas vacaciones pronto, es probable que necesites pedir algunos días de permiso. El amor está en un excelente momento, la llama está encendida, por lo que hoy disfrutarás de un momento muy agradable junto a tu pareja.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

El amor va madurando al igual que nosotros, si te encuentras en una etapa adulta de la vida, podrás darte cuenta que el tiempo de calidad con la pareja va cambiando y que las necesidades también, esto es cierto, pero no olvides que la pasión es importante.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Para quienes buscan el amor, la vida se muestra sonriente, no tendrás problemas para encontrar a alguien y puedes empezar desde ya, porque existen personas muy interesadas en conocerte, abre más lo ojos. Comer a altas horas de la noche puede traerte problemas estomacales al otro día.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

En el trabajo existe una exigencia mayor desde las personas que manejan el lugar donde te desempeñas, por lo que hoy podrían llamar tu atención y darte una mala evaluación, no te asustes con esto, ya que podrás dar vuelta este mal resultad más adelante.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Para Acuario esta puede ser una jornada un tanto extraña, ya que a su alrededor podrían ocurrir cosas que no quedarán claras. Comienza por entrenar más tu mente y tu memoria para así poder no dejar pasar más errores en tus labores.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

La vida está llena de personas que nos van enseñando desde que somos pequeños hasta que somos ancianos. Tu pareja puede estar ofendida por algo que no te diste cuenta que hiciste, en el trabajo puedes vivir una situación engorrosa.