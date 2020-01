Horóscopo diario: la predicción para hoy jueves 30 de enero de 2020

El horóscopo de hoy jueves 30 de enero de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries requiere de atención el día de hoy, hazle saber a tu pareja o tu familia esto, ya que puedes sentir algo de tristeza durante el día. Si tienes una nueva pareja y estás bien, no te quedes aferrado al recuerdo de una vida que ya no existe, sigue adelante.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Hoy podrían ocurrir situaciones que hagan que Tauro se aleje un poco de sus seres queridos, no dejes que los problemas que puedan venir por malos entendidos en el trabajo o el estrés que provoca el traslado desde tu lugar de desempeño al hogar te hagan perder la armonía interior.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Ten paciencia con tu pareja, si estás en una relación estable, puede estar irritable el día de hoy por causas que no conoces, si no está en la disposición de conversar sobre el tema, no ejerzas presión para que te cuente lo que le está sucediendo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Un amor del pasado será un motivo para sonreír, no porque querrá volver contigo, sino porque tendrán una agradable conversación donde recordarán buenos tiempos, no te cierres a tener esta charla, podrías aprender muchas cosas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

La pareja necesita tiempo para pensar y reflexionar sobre ciertos momentos que los han distanciado un poco, dale el espacio. Tranquilidad para el cuerpo y para el alma es la recomendación que se da para el día de hoy, ya que Leo se encuentra en un momento que lo necesita mucho.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

La familia está bien y recibirás una buena noticia de parte de uno los integrantes, será un motivo de orgullo para ti y para todos. No es momento de comenzar a probar suerte en otros lugares de trabajo, es mejor no tomar riesgos en este momento y quedarte en el lugar donde estás.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

En el trabajo vienen cambios importantes en la parte de jefatura, trata de encajar con quien llegue al cargo nuevo. Tendencia al aislamiento para Libra. Si necesitas un tiempo a solas, no te escondas simplemente, sino que habla sobre el tema.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La familia tiene a veces requerimientos que nos parecen difíciles de cumplir, si tu pareja está afectada por algo en específico, es mejor que no hables sobre un tema delicado ni tampoco formes una discusión por su actitud.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Muchas veces debemos dejar algunos sueños para priorizar otros, lo ideal es que no sea para toda la vida. Necesitas comenzar a leer más, te recomiendo que lo hagas, ya que incentivará tu memoria y te ayudará a mejorar tu vocabulario.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si estás estudiando, necesitas darle espacio en tu vida al deporte y la recreación sana, prueba ir a un grupo de juego donde puedas eliminar el estrés y las preocupaciones por los exámenes. No pienses tanto en el futuro, disfruta más el presente.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario tiene todo de su parte para estar bien y sonreír durante todo el día, aprovecha tu buena racha. Quienes están solteros, no se preocupes, porque hay posibilidades de un encuentro con alguien que ha estado pendiente de ti.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un muy buen momento para quienes están regidos por Piscis, recuerda que no males que duren mil años, siempre podrás dar vuelta una situación negativa. Si estás saliendo con alguien, hoy puede ser un día de revelaciones con esa persona.