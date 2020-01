Horóscopo: Tu suerte para hoy martes 28 de enero de 2020

El horóscopo de hoy martes 28 de enero de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Te pedirán realizar una donación para caridad, no te niegues a ello, te sentirás bien al hacerlo. Un día difícil para él siempre encantador y magnético Aries. Puede presentar problemas para realizar sus labores, por lo que será mejor que se tomen un día libre.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Los amigos pueden estar sintiendo que están siendo dejados de lado, así mismo la pareja o la persona de interés. Una persona que ves muy poco se acercará a pedirte un consejo debido a tu trabajo, toma su solicitud y ayúdale de la mejor manera posible.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El trabajo viene complicado, pueden haber despidos y reducciones de personal, si te sucede esto, toma un tiempo para pensar en los siguientes pasos a seguir. Te verás en la obligación de tomar una decisión muy importante el día de hoy.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Debes aprender a realizar un nuevo tipo de trabajo el día de hoy en tu empleo, no le tengas miedo a experimentar con algo que nunca habías hecho, tendrás una evaluación muy positiva. Si tienes un amor oculto, no es buen momento para decirlo el día de hoy.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Consume menos azúcar, ayudarás a mantener tu peso. Un abrazo de tus padres, si es que los tienes, será algo que te alegrará el día, no dejes de darles una visita y conversar acerca de las decisiones importantes que debes tomar, te aconsejarán.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Una pelea de pareja podría ser un dolor de cabeza durante la jornada, evita que sea durante la mañana y discutir en la habitación o al ir a acostarse, trata de solucionar el conflicto sin herir a la persona amada.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Aprovecha el tiempo en familia, hay una persona que te extraña, hazle una visita. Una persona reclamará que le debes algo, puede tratarse de algo económico como un favor, si es el caso, entonces no dejes de cumplir con lo prometido.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un amor que no has considerado aún, está pensando en hacerte una invitación, no dejes que se vaya la oportunidad, trata de ver las virtudes de esta persona y no solo sus defectos. Excelente momento para Escorpio, tienes una buena estrella que está ayudándote desde arriba.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Recuerda usar cremas y lociones para tu rostro, no te descuides. La unión hace la fuerza para todo en esta vida y es algo que estará muy presente en tu vida el día de hoy. Tu equipo de trabajo podría estar bajo en su desempeño.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Alguien está observándote hace tiempo y no te has dado cuenta, si estás sin compromiso, es momento de abrir bien los ojos. Un mensaje extraño te llegará, se tratará de alguien del pasado que ya has olvidado, no vuelvas atrás porque no traerá nada nuevo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Una carta que ha tardado en llegar podría ser una agradable sorpresa para ti el día de hoy, será un recuerdo que guardarás por siempre. Es probable que recibas un aviso desagradable de parte de tu familia, si se trata de una enfermedad de uno de ellos, ayúdale como sea posible.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Excelente día para estar en familia y para pasar un tiempo con la persona amada, no dejes de hacer esto el día de hoy. Momento de evaluar tus amistades y lo que están aportando en tu vida, si terminas descubriendo que estás perdiendo más de lo que ganas, replantea esta amistad.