Horóscopo: Tu suerte para mañana lunes 6 de enero de 2020

El horóscopo de mañana lunes 6 de enero de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de mañana lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estás tentando a dejar las cosas hasta ahí y dejar de luchar por tus objetivos, no desistas, estás pronto a lograr todo lo que te has propuesto. Muchas veces el camino puede verse difícil, pero si no lo fuese, no aprenderíamos nada antes de lograr el éxito que tanto anhelamos.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

En el trabajo existen metas que cumplir y los plazos están agotándose, comienza desde ya a trabajar duro para no seguir teniendo atrasos. La espiritualidad también puede ser interna y no necesariamente debe estar adosada a una religión en particular.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tienes una gran vida y puedes estar perdiendo muchas cosas gracias a los cambios de actitud que estás presentando. Eres muy intuitivo y puedes darte cuenta de los requerimientos de tu cuerpo, así como también los pasos que debes dar en el amor y en el trabajo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Planea hacerle un regalo que sabes desea hace mucho tiempo, no por darle valor a lo material, sino como un gesto de amor desinteresado. Debes abrirte más a las personas y comenzar a mostrar todo lo bueno que puedes entregar.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tener todo bajo una estricto control parece necesario muchas veces para Leo, debido a su alto sentido de justicia y equilibrio, pero no es lo que necesitas en este momento. Es mejor tomarse las cosas con calma y practicar la paciencia frente a lo que no puedes aún controlar.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Personas a tu alrededor están necesitando de toda tu comprensión por el momento que están viviendo. Si bien no es necesario que te sientas obligado a hacerlo, deberías ponerlo en práctica, ya que muchas veces nos centramos solo en nosotros mismos.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Dale espacio a tu pareja, no la agobies con preguntas, ni tampoco trates de manejar su vida, a la larga puede traer problemas de comunicación y alejarlos. Ambos necesitan espacio y darse tiempo a solas, no te vuelvas celoso de sus amistadas, ni tampoco de si llega un poco más tarde a casa.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No te sientes ni te acomodes pensando que tienes a esa persona segura, debes poner más atención a sus necesidades y expresar las propias para lograr un buen entendimiento entre ustedes. Existen cosas en la vida que no están destinadas a resultar.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Vamos por la vida sintiéndonos pesados muchas veces, esto se debe a las cosas que vamos poniendo en nuestra mochila personal. Dejarse llevar por las buenas cosas que están sucediendo en tu vida es el mejor consejo que te puede llegar el día de hoy.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Posibles enfrentamientos con familiares por temas de herencia podrían agotarte, si es tu caso no entres en conflictos innecesarios. Recuerda que no hay mejor forma de agradecer que llevar una buena vida y siguiendo las buenas lecciones que te fueron entregadas durante tu crianza.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

En la salud, evita las jaquecas bebiendo más agua durante el día y realizando una rutina de ejercicios de meditación, puedes ingresar a un taller o simplemente extraer ejercicios de revistas o en línea.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Muchas personas han pasado por tu vida y han contribuido con un grano de arena a hacerte la persona que eres hoy en día, agradece los regalos recibidos el día de hoy con una plegaria o una ofrenda. El trabajo viene bien y lo estás demostrando.