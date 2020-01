Horóscopo chino: ¿Qué animal eres y qué te depara este año 2020?

HORÓSCOPO RATA 2020:

Celebración del Año Nuevo chino 2019 en Elche.Elcomienza laque dará comienzo a la festividad delque da la bienvenida al año de la. En general, este año se augura como el comienzo de una etapa de profundos cambios. A diferencia de nuestros signos del zodiaco, el horóscopo chino se rige por el año de nacimiento para determinar unas características y rasgos de la personalidad, así como para augurar lo que te depara el futuro. Conoce aquí a qué signo del horóscopo chino perteneces y lo que te depara este 2020:

Los que han nacido en 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

CARACTERÍSTICAS: A diferencia de lo que representa en Occidente, en China la rata está vista como un símbolo de abundancia y prosperidad. Los nativos de este signo son personas creativas, ingeniosas y aventureras (tal cual se representaban en La Cenicienta).

SALUD: La rata se distingue por ser un animal resistente con una gran capacidad de adaptación. Este 2020 es una época de grandes oportunidades para los miembros de este signo, que no tendrán percances en la salud, aún así no es aconsejable caer en los excesos, ya sabes: dieta equilibrada, deporte, y todo andará sobre ruedas.

TRABAJO: Con respecto al trabajo, este aspecto va a mejorar mucho este año, tu eficiencia se pondrá a prueba y si has sido constante y responsable puedes cosechar grandes éxitos.

SOBRE EL AMOR: Este 2020 va a ser tuyo en el amor, ratita. No tengas miedo de mostrar tu lado encantador e ingenioso a causa de las malas experiencias, úsalas para identificar aquello que no te gusta y sigue alimentando tu curiosidad. Este año te depara amor y estabilidad y sabes ser valiente.



HORÓSCOPO BUEY 2020:

Los que han nacido en 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

CARACTERÍSTICAS: Las personas buey son perseverantes, "cabezotas", no se arriesgan sino que prefieren ir pasito a pasito. Por eso inspiran confianza y son amigos leales. Eso sí, las cosas "chungas" de verdad se las guardan para dentro.

SALUD: Puedes sufrir etapas de altibajos en lo emocional, pero recuerda: Si hay cosas que te producen nervios ansiedad tómate un tiempo para frenar, mirar a tu alrededor y sopesar las cosas. Vales mucho y a veces tienes tantas cosas en la cabeza que ni te da tiempo a verlo.

TRABAJO: Según el horóscopo chino se abre una buena década para que los bueyes realicen inversiones. Se marcará un camino donde conseguiréis dinero, siempre y cuando trabajéis para obtenerlo. Si ya habéis hecho alguna inversión, como una casa o un piso, el trabajo seguirá dando sus frutos para hacer reformas en tu nuevo templo.

AMOR: Este año tienes la oportunidad de ampliar tu círculo social al máximo, eso sí, también debes tomar la determinación de alejarte definitivamente de aquellos que no te aportan más que malestar. Seguirás manteniendo tus mejores relaciones siempre que las cuides y trabajes en ellas, cosa que ya sabes (y haces) de sobra. Mantén los cafetitos, querido buey, y todo irá como la seda.





HORÓSCOPO TIGRE 2020:

Los que han nacido en 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

CARACTERÍSTICAS: Su aura impone respeto, pero son tan poderosos como precavidos. Líderes natos, las personas tigre pueden ser convincentes pero también conflictivas cuando la cosa se les va de las manos.

SALUD: Este año estarás hecho un tigre, tigre. Libertad, salud y un nivel de energía increíble. ¡Te vas a comer 2020 enterito y sin complicaciones!

TRABAJO: Aprovecha tu capacidad innata de liderazgo para alcanzar tu próximo objetivo este 2020. Que se note en el trabajo toda tu creatividad y tu faceta de líder€ pronto verás la recompensa.

AMOR: O eres muy pasional o eres lo más frío a la hora de mostrar tus sentimientos. Este año toca equilibrar, solo así lograrás abrirte 100% a esa persona.





HORÓSCOPO GATO, CONEJO O LIEBRE 2020:

Los que han nacido en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

CARACTERÍSTICAS: En Oriente representan la longevidad. Las personas bajo este signo son humildes, bondadosas y aunque son introvertidas no tienen miedo de hablar en público, pueden ser muy persuasivas. Son personas familiares y es prácticamente imposible no estar a gusto con ellas.

SALUD: Este año debes ser constante y mantenerte en forma. Intenta evitar los malos hábitos que te van a tentar este año de esta forma y cuidando tu alimentación.

TRABAJO: Vas a poder centrarte en un nuevo propósito, ya sea emprendiendo un nuevo negocio por tu cuenta o enfrentándote a un nuevo puesto en tu actual empresa.

AMOR: En 2019 el amor no estuvo de tu parte, muchas decepciones y traspiés que no acabaron nada bien. Sin embargo, el año de la rata es tu año para encontrar un compañero ideal.





HORÓSCOPO DRAGÓN 2020:

Los que han nacido en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

CARACTERÍSTICAS: Nobles, comprensivos, leales y empáticos con los demás. No obstante, su impulsividad hace que los dragones a veces no controlen lo que dicen y metan la pata€ Menos mal que aceptan las cosas tal y como vienen y saben disculparse para resolver los conflictos con éxito.

SALUD: Una salud de hierro la de los dragones, no obstante, debéis cuidar la alimentación diaria. Mantened una dieta equilibrada y cuidado con los alimentos azucarados.

TRABAJO: Hasta la fecha has mantenido una racha favorable en el ámbito laboral. Este 2020 seguirá, eso sí, solo si no te confías y te lanzas a la piscina. Si dejas de perseverar ni tus ideas ni tus sueños se harán realidad este año.

AMOR: El pasado 2019, año del cerdo fue el "año de Flor de Durazno" para las personas bajo nacidas bajo el signo del Dragón. Este año de la Rata 2020 tu reto es fortalecer aquello que germinaste el año pasado, ya sea con las relaciones de pareja, familiares o amistades.





HORÓSCOPO SERPIENTE 2020:

Los que han nacido en 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

CARACTERÍSTICAS: La creencia china los relaciona con la sagacidad y la astucia, pueden tomar grandes riesgos gracias a su cabeza fría, pues podrán resolverlos. Van de duros por fuera pero son pedacitos de pan por dentro.

SALUD: No es un año de preocupaciones con respecto a la salud, lo estás haciendo muy bien así que sigue cuidándote. Eso sí€ cuidado con los excesos, un vinito está bien, pero una tarde sí y otra también de tardeo pueden pasar factura. Lo mismo para las serpientes que están hincando los codos, recuerda que en la salud está el equilibrio y déjate mimar.

TRABAJO: Puedes encontrar grandes recompensas si te esfuerzas mucho y pones mucha entrega en tu trabajo y proyectos (promociones, oposiciones...). Pasito a pasito. Puede que tu entorno laboral se haya enrarecido por acontecimientos misteriosos recientes, pero si perseveras las oportunidades y cambios a mejor van a marcar los próximos meses y podrás largarte si no estás a gusto.

AMOR: Un año para las nuevas experiencias y relaciones si estás soltero/a. Recuerda no olvidarte de ti mismo/a en las relaciones pero también que todos "somos sentimientos y tenemos personas". Sabes que lo de "serpiente" es un poco tapadera y, en el fondo, eres todo amor. Anima a tu compañero/a en sus proyectos y todo irá como la seda.





HORÓSCOPO CABALLO 2020:

Los que han nacido en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

CARACTERÍSTICAS: Las personas caballo son tan amigables y sociables que siempre están rodeadas de gente que les aprecia. No obstante, a pesar de su sociabilidad y solidaridad, también son independientes y necesitan su espacio para no agobiarse, organizarse y estar a sus cosas. Grandes amantes de la ciencia, la literatura y todo tipo de fósiles.

SALUD: El 2019 no ha sido tu año en este aspecto, pero no te preocupes. Si te animas a reactivarte, hacer ejercicio y dieta, este año va a dar un giro para ti y te vas a empezar a encontrar mucho mejor. Ante cualquier indisposición y duda, acude al médico€ y recuerda, caballo, que dormir es muy importante.

TRABAJO: Si no conoces el proyecto no inviertas en él. Si tienes miedo de salir de tu zona de confort en el ámbito laboral: No salgas. No es un año para cometer errores financieros. Los cambios serán positivos o negativos dependiendo del empeño y esfuerzo que demuestres en el trabajo.

AMOR: Racha muy positiva en el amor; o ya lo has encontrado y saldrá bien o encontrarás a alguien que te haga relinchar este 2020.





HORÓSCOPO CABRA 2020:

Los que han nacido en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

CARACTERÍSTICAS: Personas dóciles, sinceras, de estas que dices "pues es maja, en general". La honradez es uno de sus valores primordiales, la necesitan para dormir a pierna suelta. Se sienten a gusto con su rebaño propio. Si quieres un ser dócil y cariñoso, adopta a una cabra.

SALUD: Ten cuidado con las enfermedades menores (catarros, gripes, un traspiés que acabe en esguince€). No representan un peligro de muerte, pero cuídate y no confíes tu salud a remedios caseros (ante cualquier duda, médico).

TRABAJO: Los ascensos en el ámbito laboral llegarán si sigues así y tu calidad de vida va a mejorar de forma notable. Esa promoción, oposición o plaza está en tus manos si sigues esforzándote sin descuidar tu salud, ¡no decaigas!

AMOR: La cabra se caracteriza por su estabilidad emocional en el horóscopo chino (aunque nuestros dichos suelan sugerir precisamente lo contrario). Continúa manteniendo ese equilibrio en el ámbito amoroso, ayuda a tu pareja a que se desarrolle personalmente respetando su espacio y sigue cuidando de los tuyos como hasta ahora. Si estás soltero no te rijas por tus malas experiencias y no temas.





HORÓSCOPO MONO 2020:

Los que han nacido en 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

CARACTERÍSTICAS: Les gusta ser el centro de atención, son muy enérgicos e hiperactivos. "¿Qué plan tenemos hoy?" es una frase recurrente en los grupos de WhatsApp donde hay algún mono. En el amor temen sufrir y andan de rama en rama, pero ya caerán del árbol... tiempo al tiempo.

SALUD: Vas a tener que realizar más de una visita al médico ante algunos problemas de salud. No seas perezoso/a y recuerda que este aspecto es el más importante. No te alteres, pero cuídate.

TRABAJO: Estabilidad laboral para este 2020. Pocos cambios se perciben para las personas del signo del mono, no obstante las preocupaciones y la ansiedad seguirán estando presentes. Intenta cuidarte de esto porque puede afectarte a la salud, no es necesario pensar demasiado, lo estás haciendo todo fetén.

AMOR: Los monos son privilegiados este año en el tema del amor. Diversos encuentros amorosos con diversas personas que te harán aprender un montón. Pero mantén los ojos abiertos y cuídate de aquellas personas que solo quieran utilizarte.





HORÓSCOPO GALLO 2020:

Los que han nacido en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

CARACTERÍSTICAS: Espontáneos pero leales a todo aquello que implica cuidados y trabajo. Disfrutan de estar solos y estar a sus cosas, aunque jamás faltarán cuando ocurra el más mínimo problema. La responsabilidad es su mayor virtud y también su mayor defecto.

SALUD: Controla tu estrés. Aprovecha los días libres para despejarte, rebajar el nivel de ansiedad y sopesar las cosas que te merecen la pena y las que no. No dejes que esto afecte a tu salud.

TRABAJO: Este 2020 será un año de muchísima suerte para las personas de signo gallo. Con trabajo arduo conseguirás todo lo que quieras.

AMOR: Eres una persona con un gran sentido del humor, aprovecha esta cualidad para sonreír mucho porque este año vas a conocer a alguien que se prendará precisamente de lo gracioso/a que puedes llegar a ser y lo agradable que eres.





HORÓSCOPO PERRO 2020:

Los que han nacido en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

CARACTERÍSTICAS: Leales, honestos, inspiran confianza€ siempre se convierten en los confidentes de sus amigos. Son conscientes de la realidad que les rodea y se enfrentan a ella con valentía y perseverancia.

SALUD: Otro signo alterado por la ansiedad y el estrés. Recuerda darte pequeños placeres que sin duda mereces, no le des demasiadas vueltas a las cosas y ante cualquier preocupación acude al médico, la salud no es cosa de broma.

TRABAJO: Es el momento de hacer cambios. Lo sabes, lo llevas pensando hace mucho. Si trabajas duro vas a conseguir el cambio que deseas, ya sea para promocionarte o para mandarlo todo a tomar viento. Depende de ti.

AMOR: Normalmente siempre te va bien, pero no te confíes, porque cuando se descuidan las cosas€





HORÓSCOPO CERDO / JABALÍ 2020:

Los que han nacido en 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

CARACTERÍSTICAS: En Occidente el cerdo es símbolo de glotonería y vagancia, por lo general. Sin embargo, en la cultura china representa valores como la valentía. Los cerditos no se achantan frente a cualquier reto y hacen todo lo posible por alcanzar sus objetivos. Tenaces pero también asertivos, no disfrutan del los conflictos y saben evitarlos.

SALUD: ¿Llevas mucho tiempo pensando en ir al gimnasio y aún no te has apuntado? Esfuérzate. ¿Pensando en llevar una dieta sana y aún no te has puesto a ello? Ponte manos a la obra. Tu salud dependerá de tu empeño este año, y no es cosa de broma.

TRABAJO: Va a ser un año de algunas confrontaciones que, aunque no pondrán en peligro tu puesto de trabajo, tampoco ayudarán a relajar el ambiente si ya había tensión. Consigue la confianza de tus jefes y compañeros para evitar esto.