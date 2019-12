Horóscopo: Tu suerte para mañana domingo 29 de diciembre de 2019

El horóscopo de mañana domingo 29 de diciembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de mañana domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes la valentía necesaria para enfrentar cualquier obstáculo en la vida, aunque estos sean personas, ya que no tienes miedo a decir lo que piensas y eso es algo muy positivo. Tienes que tomar mucho más en serio a esa nueva persona que puedes estar conociendo, no dejes que se escape.



Tauro (20 abril al 20 mayo)

Nunca es bueno dejar para mañana las cosas que quieres hacer y lo que quieres lograr en el futuro, si tienes que dar pasos más firmes para lograr tus objetivos, entonces no debes tener temor ni tampoco dudas sobre ello.



Géminis (21 mayo al 20 junio)

La vida siempre nos sorprende de maneras que no pensamos, hoy es un buen momento para tomar consciencia de ello y de comenzar a tomar opciones sobre un suceso que te ocurrirá el día de hoy que podría definir tu camino de ahora en adelante.



Cáncer (21 junio al 22 julio)

No es un buen día para el amor, ni tampoco para tomar compromisos serios en esta materia. Es probable que quienes estén solteros y hayan estado probando suerte con una persona dentro de este último tiempo vean sus esfuerzos ir a ninguna parte.



Leo (23 julio al 22 agosto)

Hoy es día de poner a prueba tu paciencia, algo difícil para Leo. Diversas situaciones a tu alrededor te demostrarán que no hay necesidad de tomar decisiones a la ligera, por lo que no te apresures y piensa antes de actuar.



Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El amor trae dificultades para quienes estén en una relación hace tiempo, es probable que tengas que tomar una decisión importante sobre la continuidad del compromiso, se trata de una relación que puede salvarse si se hacen las cosas correctas, pero se necesita la voluntad de ambos para hacerlo.



Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Si no quieres perder a la persona que está a tu lado, entonces debes comenzar a tomar decisiones desde hoy y a decirle lo que te sucede, las proyecciones son algo fundamental para el amor y la relación de pareja, sin ellas no sabemos dónde vamos pisando.



Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una persona que tiene sus ojos puestos en ti desde hace ya un tiempo te hará una invitación, pero no te sientes en la disposición de aceptar, si lo haces podrías pasar un muy buen momento, no te arrepentirás.



Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás en un conflicto constante con las personas que te rodean, no puede ser siempre así, si algo no te ha salido bien, no es culpa de los demás, quizás tampoco tú tienes responsabilidad en ello, necesitas comenzar a ver las cosas de manera más positiva.



Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tu relación de pareja va muy bien, pero es probable que haya perdido un poco de pasión, esto es muy común cuando se pasa mucho tiempo juntos, no dejes que se apaguen las ganas de estar con la otra persona y de compartir la intimidad.



Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Si estás conociendo a alguien hace muy poco, tienes que poner más interés en sus conversaciones y las cosas que te cuente, no dejes de creer en el amor porque te ha ido mal en el pasado, no funciona de esta forma, siempre es tiempo para querer nuevamente.



Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Tienes la opción de tomar una nueva misión en tu trabajo, por lo que si se te ofrece algo nuevo para hacer, no tomes la salida fácil, no te niegues a realizar esta nueva tarea, te traerá muy buenas cosas más adelante, disfruta de este buen momento.