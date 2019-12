La reportera de TVE que dijo que había ganado el Gordo: "Es triste que hoy sea la periodista manipuladora y mentirosa"

La mañana del 22 de diciembre prácticamente toda España estuvo pendiente de los cánticos de los niños del colegio de San Ildefonso para saber si el número (o números) que tenían entre manos habían sido agraciados en el sorteo de la Lotería de Navidad. El 26590 salió a escena este domingo bien pronto, a las 9.19 horas -de hecho es el segundo más madrugador desde, al menos, 2004- y la llegó sobre todo a Salou (Tarragona) y a varias localidades de Alicante como Alcoy, Moraira y San Vicente del Raspeig.



Esta cifra alegró el día y la vida de muchos españoles que tenían este número entre sus décimos. Pero si hay alguien que ha acaparado todas las miradas por su alegría, esa ha sido la reportera de Televisión Española Natalia Escudero, quien ha declarado durante su directo en el programa de "La mañana" que ella era una de las afortunadas con el 26590.



"Que mañana no voy a trabajar. Mañana no voy eh", le decía entre sonrisas la reportera a la presentadora del programa, María Casado, cuando han conectado con ella. La cobertura de Escudero se ha convertido en un resumen de su celebración junto al resto de amigos y vecinos que también han sido agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad.





Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



? Directo ? https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u — RTVE (@rtve) December 22, 2019

Así que de nuevo pedir disculpas por esta confusión hoy emitida y aclarada en directo en el programa LA MAÑANA ...y mantengo que mañana no voy a trabajar, primero por que voy a celebrar ese apetitoso pellizco y voy tengo vacaciones — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Sin embargo, minutos después, la reportera ha aclarado en "La Mañana" que no le ha tocado el Gordo, aunque sí un "buen pellizco" de otro número. "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente".De hecho, ayer por la tarde, la propia periodista quiso dar explicaciones sobre esta situación en su cuenta oficial de Twitter. "Hola a tod@s, sirva este tweet para primero pedir disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora , al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad en el programa LA MAÑANA. Es cierto que me ha invadido la emoción y ahora explico". comenzaba el primer tuit que salía la luz tras la "polémica" que había surgido en la red social del pájaro por su cobertura del Gordo en el programa "La Mañana". "Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales , y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados , pero no he mentido ni manipulado", continuaba. "En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo . Es triste que natalia escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de rtve". "Respeto a todos los profesionales que por audiencia matan, roban testimonios, ficcionan noticias, pero natalia escudero jamás se ha prestado a ello.Y quede claro que jamás lo haré . Antes son las personas y su dolor que la audiencia". "Así que de nuevo pedir disculpas por esta confusión hoy emitida y aclarada en directo en el programa LA MAÑANA ...y mantengo que mañana no voy a trabajar, primero por que voy a celebrar ese apetitoso pellizco y voy tengo vacaciones", finalizaba la reportera.