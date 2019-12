La 'Starliner' vuelve a la Tierra tras su intento fallido de alcanzar la EEI

La nave 'Starliner' ha aterrizado este domingo en la base de White Sands, en Nuevo México, Estados Unidos, tras su intento fallido de alcanzar la Estación Espacial Internacional (EEI) en su primer vuelo de prueba no tripulado. La 'Starliner' tiene capacidad para transportar a siete astronautas.



"Esta es la primera vez que una cápsula de fabricación estadounidense y tamaño humano ha aterrizado en tierra", ha destacado la cuenta de Twitter de la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, que ha destacado que ha sido un "aterrizaje en la diana".





Today, @BoeingSpace's #Starliner spacecraft safely returned to Earth with a bullseye landing. Although the spacecraft didn't reach its intended orbit and dock to the @Space_Station, it did complete many test objectives for our @Commercial_Crew program: https://t.co/1jWkMI5oA6 pic.twitter.com/SEm2iKUviR