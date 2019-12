Una reportera valenciana lleva a TVE al éxtasis al decir que le había tocado el Gordo

La mañana del 22 de diciembre llena de alegría, champán y dinero la televisión con la tradicional retransmisión en directo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Y cada año, también por tradición, la Lotería de Navidad deja algún momento memorable captado y retransmitido en directo. En esta ocasión ha sido La 1 de TVE la cadena que ha vivido un emocionante momento en vivo.



La reportera valenciana Natalia Escudero se ha desplazado hasta San Vicente del Raspeig para informar sobre el premio Gordo de Navidad. Entre otras localidades valencianas, el número 26.590 ha caído ahí. Entre gritos, alegría y champán, la presentadora de La Mañana, María Casado, ha detectado una inusitada alegría en la reportera. "Natalia está como si le hubiese tocado a ella. Eso me encanta", aseguraba ante las cámaras Casado.



La periodista valenciana ha desvelado pronto el motivo de su euforia: "¡Oye que yo tengo un décimo, esto no es broma! Compré uno. Hombre, en serio. Esto una fotocopia de mi décimo!", gritaba la periodista con un décimo gigante en las manos. Entre las risas de Casado en plató, la valenciana ha rematado con un "¡Que mañana no voy! Natalia no trabaja mañana" antes de continuar informando en pleno éxtasis.



Sin embargo, la reportera ha corregido sus palabras unos minutos después en una nueva conexión en directo. "El Gordo, el Gordo, no me ha tocado", explicaba al tiempo que afirmaba que sí se ha "llevado un buen pellizco".





Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u — RTVE (@rtve) December 22, 2019