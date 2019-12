Lotería de Navidad 2019 | Una vidente augura que el Gordo es un número que se vende en Alicante

¿Qué número tocará en el Gordo de Navidad 2019? Esa es la pregunta para la que todo el mundo sueña con tener una respuesta antes del Sorteo de la Lotería de Navidad 2019, aunque nadie parece tener la solución. Una vidente dominicana asentada en Xinxo de Limia, en Galicia, desde hace décadas ha saltado recientemente a la palestra tras desvelar qué número tocará en la Lotería de Navidad 2019. Se llama Elsa Altagracia y, según ella, hace dos años ya le tocó un segundo premio del Sorteo de Navidad tras soñar con el número agraciado.

En 2017, la vidente compró dos décimos del número que se le había aparecido en sueños para el Gordo de Navidad y, pese a que no consiguió el primer premio, se quedó cerca. La mujer llevaba el segundo premio del Sorteo de Navidad y se hizo con un buen pellizco. Aquello, además, la lanzó a la fama y, desde entonces, es muy conocida en tierras gallegas.

Ahora, Elsa Altagracia afirma que conoce el número tocará en el Sorteo de Navidad 2019. En un reportaje de 'En el punto de mira', un programa de Cuatro, Herminio Carballeda, lotero de la única administración de Xinxo de Limio, afirma que no han parado de recibir premios desde que a la vidente le tocó el segundo premio y señala que es un "talismán" para el pueblo. No obstante, el número del Gordo que Altragracia vaticina no lo tenían y lo han tenido que pedir a Alicante.

Una reportera de Cuatro, el lotero Herminio Carballeda y la conocida pitonisa Elsa Altagracia.

Según la pitonisa, el Gordo de Navidad estará muy repartido y, de momento, ella lanza sus bendiciones a la provincia de Ourense, donde reside. Y, aunque en el reportaje de Cuatro no desvelan el número, los vecinos señalan que a la vidente le gusta la terminación 39, aunque su pálpito la dirige hacia otro número para la Lotería de Navidad 2019. Y es que los residentes de la localidad señalan que el número que recomienda Elsa Altagracia, y en el que caerá el Gordo de Navidad 2019, es 86098.

De ser el 86098, se ha vendido en administraciones de Villena, Torrevieja, Benidorm y Ondara, entre otras localidades.

Dónde encontrar el número del Gordo de Navidad 2019

Si quieres saber en todas las localidades dónde encontrar el 86098, aquí puedes buscar décimos para el Sorteo de Navidad 2019 y, si tienes suerte y aún no se ha agotado, comprarlo. A partir del próximo domingo 22 de diciembre, también puedes comprobar tus décimos del Gordo de Navidad 2019, además de descubrir todo lo que necesitas saber sobre la Lotería de Navidad 2019. Si no quieres perderte nada del Sorteo de Navidad, te recomendamos que nos sigas en nuestra cuenta de Telegram para recibir las noticias en tiempo real.

