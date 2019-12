Horóscopo: Tu suerte para mañana lunes 9 de diciembre de 2019

El horóscopo de mañana lunes 9 de diciembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de mañana lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Nunca es bueno dejar que la rabia o la ira se apodere de nosotros, no debemos ser presa de ello, por mucho que hayan personas que nos despierten este sentimiento, no caigas en ello el día de hoy, debes tener un poco de paciencia con quienes están cerca tuyo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Un consejo muy importante de alguien que fuiste a ver por un problema que tenías se está desperdiciando porque no estás tomando acciones ni estás haciendo caso a lo que te han dicho. No debes permitir que esto te siga sucediendo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Necesitas con suma urgencia comenzar a disfrutar más de las cosas que haces día a día, estás dejando que el trabajo te pase la cuenta y que lo que debes hacer se convierta en un castigo más que un placer. No es bueno que creas que la gente está en tu contra.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es un buen día para comenzar a hacer cambios positivos en tu forma de ver la vida y el mundo que te rodea, no debes dejar de hacer esto porque podrías encontrar muchos buenos momentos durante la jornada si comienzas a ver las cosas desde un prisma diferente.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es momento de comenzar a pensar en todo lo que debes hacer y tener listo para finalizar bien tu jornada, recuerda que al otro día necesitas estar bien para rendir en muchas más cosas. No es bueno que estés siempre pensando en el pasado.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El trabajo necesita también de riesgos, debes atreverte a hablar más y a expresar tus ideas, será una buena jornada si lo haces. No te tomes tan en serio la vida, muchas veces tenemos que cometer locuras o tomar riesgos que pensamos que nunca tomaríamos.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes que comenzar a pensar muy bien los pasos que vas a dar para lograr tus objetivos, te estás perdiendo un poco y comenzando a ver todo el panorama como algo negro, no dejes que el miedo te impida tomar lo que por derecho y mérito a tu esfuerzo te mereces.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una persona muy querida te hará una oferta muy buena, aprovecha lo que te está dando, porque tiene los medios para hacerlo y te da una mano con las mejores intenciones. Una persona que quieres está pensando en hacerte una propuesta de negocios, pero tiene miedo a tu respuesta.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás en un excelente momento para hacer inversiones fuertes, como comprar una casa o un automóvil, si tienes que pedir un crédito bancario para esto, hoy es el día para hacerlo, te irá bien en todos los trámites.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Comienza a conocer a alguien, pero estás experimentando ciertos miedos hacia esta persona, no dejes que esto te inunde, tienes todo para hacer feliz a alguien, no dejes que lo que has vivido antes te detenga, debes ser valiente, recuerda que quien no se arriesga, jamás cruzará el río.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Alguien te dará un consejo muy bueno que debes tomar, ya que sabe de lo que está hablando, podría ser algo en tu trabajo, lo que será muy positivo y te permitirá sacar adelante un proyecto difícil que tienes entre manos.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un día excelente para Piscis, comienzas a tener la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva, lo que siempre nos entrega cosas positivas y buenas a nuestra vida, no dejes de tomar este día como uno de aprendizaje, podrías sacar grandes lecciones de lo que te suceda.