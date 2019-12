Horóscopo: Tu suerte para hoy domingo 1 de diciembre de 2019

El horóscopo de hoy domingo 1 de diciembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un día un tanto triste para Aries, es probable que sientas un poco de melancolía durante la jornada, pero no dejes que te tome por completo, siempre debes ir superando estos episodios porque no es bueno sumirse en la tristeza.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás pasando por un periodo de baja en las finanzas lo que te tiene con una preocupación extra en tu vida, debes comenzar a tomar más acciones sobre esto y a intentar darle solución a tus problemas económicos con consejos de alguien que sepa sobre este tema.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Hay momentos en la vida en que debemos decidir por la cosas que queremos claramente y sin rodeos, el día de hoy es uno de esos momentos que tanto esperabas. No tienes que tener miedo a dejar cosas de lado por darles prioridad a otras en este momento.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

La persona que amas te está enseñando a tomar la vida con mayor humor, es probable que hayas estado en un periodo de seriedad absoluta donde ninguna risa se dibujaba en tu rostro, no dejes que esto te pase la cuenta que influya en otras parte de tu existencia.

Leo (23 julio al 22 agosto)

La gente confía mucho en tus capacidades, es por ello que te piden consejos de trabajo de forma seguida, por este motivo no debes ser una persona mezquina con lo que sabes, siempre intenta compartir tus conocimientos sin poner en riesgo tu trabajo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es momento de comenzar a ver las posibilidades de comprar o adquirir una casa, necesitas tu propio espacio y arrendar implica un gasto que no recuperarás de ninguna forma. Una persona que significa mucho para tu vida, pero que no ves hace tiempo, te dará una noticia muy importante.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Estás planeando realizar un viaje, pero las cosas no están saliendo como deseas, es probable que tengas que aplazar un tiempo más esta travesía que quieres realizar con tantas ganas, no te preocupes porque será solo un tiempo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Necesitas explorar muchas opciones en el amor hasta encontrar a la persona correcta, los solteros deberán intentar y fallar varias veces antes que aparezca esa persona que tanto estaban esperando, podría ser cualquier día, no lo esperes con tantas ansias.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tienes una forma de ver el mundo que ha cautivado a alguien y quiere acercarse a ti, no le cierres la puerta, podría ser una linda relación la que formarán Estás planeando realizar un viaje, pero las cosas no están saliendo como deseas.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Necesitas comenzar a hacer avances en tu carrera y te has dado cuenta, no dejes que los obstáculos te impidan lograr lo que te has prometido a ti mismo desde hace mucho. Estás en un momento muy bueno para lograr grandes cosas en el trabajo donde te encuentras.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No dejes pasar el momento especial que podría vivir con una persona que ha aparecido de repente en tu vida, no era algo planeado, solo le conociste de la manera menos esperada y el día de hoy te hará una invitación.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No dejes que otras personas decidan por ti el día de hoy, tienes muchas cosas que lograr todavía y no es el momento de dejarte abatir por quienes no te valoran. Si estás pasando por una separación reciente, hoy es el día de dejar el pasado atrás.