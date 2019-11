El regreso de E.T. emociona a las redes sociales

La plataforma de televisión por suscripción Sky ha revolucionado las redes con un anuncio en el que el conocido extraterrestre vuelve a "casa" por Navidad. El spot publicitario presenta el esperado reencuentro entre Elliot y E.T. reproduciendo con mucha exactitud planos de la película de Spielberg y dejando momentos que rinden tributo al film original.



La historia que se desarrolla en el vídeo está ubicada años después del largometraje que marcó la infancia de una generación. La película fue estrenada en 1982 y contaba la historia del pequeño extraterrestre que se perdió en la tierra y su relación con Elliott, un niño que lo ayuda a volver a casa. Ahora, E.T. protagoniza un cortometraje en el que regresa a la tierra para reencontrarse con Elliott, que de nuevo está interpretado por Henry Thomas.







En los cuatro minutos y 18 segundos que dura el cortometraje, se observa cuando E.T. es encontrado en la parte de atrás de la casa por los hijos del ahora adulto Elliott. A continuación, se produce el esperado reencuentro y se pueden ver varias escenas familiares y cotidianas en las que participa el extraterrestre. Al final del cortometraje, E.T. debe regresar de nuevo a casa. Para ello los productores recrearon la escena en la que los niños atraviesan el bosque en bicicleta y E.T. viaja en una cesta.



El vídeo se ha convertido en viral rápidamente y las reacciones no se han hecho esperar.





El mejor anuncio de ??Navidad??. ¡Pura nostalgia! #ET vuelve a casa por Navidad. ? https://t.co/C6tM719Wah — Andrea Barragán (@andre29007) November 29, 2019