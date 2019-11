Prepara en unos minutos un delicioso coulant de chocolate al microondas

Levantarse, ducharse rápido, ir al trabajo y sufrir un atasco o las esperas del transporte público, comer rápido, salir tarde y vuelta a casa. El estilo de vida actual impide muchas veces llevar una vida saludable y rutinaria y privarnos de muchos placeres. El mal comer es para muchos una opción diaria debido precisamente a que no disponen del tiempo suficiente para preparar el día anterior platos propios y variados para llevar. Para más inri, cuando disponemos de tiempo de descanso, la pereza o el querer disfrutar del rato libre hace que no nos queramos meter en la cocina a preparar cualquier plato.

La falta de tiempo ya no es una excusa para no preparar platos elaborados o postres con los que chuparse los dedos. Existe una solución para todos aquellos que no quieran pasarse horas en la cocina, o bien no sean muy cocinitas: el microondas.

¿Sabías que con este pequeño electrodoméstico se pueden cocinar multitud de platos sin recurrir a los fogones? Bien utilizado, el microondas puede ayudarte a realizar multitud de recetas en un tiempo muy breve y de una manera muy sencilla. Aquí te enseñamos cómo hacer un delicioso coulant de chocolate en unos minutos.



Coulant de chocolate

Ingredientes:

- 2 Huevos

- Azúcar

-70 gramos de harina

- 80 gramos de mantequilla

- 150 gramos de chocolate para postres

- Varias onzas de chocolate negro

- 1 pizca de levadura

Elaboración

Primero hay que trocear el chocolate y derretirlo junto con la mantequilla. En paralelo, se baten los huevos, el azúcar y la levadura. A esta mezcla se le añade el chocolate previamente fundido. Posteriormente, se incorpora también la harina a la mezcla.

Con la masa resultante hay que rellenar los recipientes en los que se servirá el coulant. En el centro de cada presentación se añade una onza de chocolate negro. El último paso será meter cada coulant en el microondas durante un minuto a 800 watios.

Si te gustan estas recetas y quieres saciar tu apetito goloso, aquí también te mostramos una receta de tarta de zanahoria: un postre (o una posibilidad para el desayuno depende para lo que lo quieras), que está muy de moda y que puedes hacer fácilmente. Además esta receta tiene otras dos ventajas: puedes hacerlo con moldes y utensilios muy básicos que cada uno tiene por casa y además te va a llevar muy poco tiempo: apenas unos minutos antes de meter la mezcla en el horno. Pero aún hay más ventajas: es una receta tan sencilla que tan sólo tienes que comprar productos que son muy fáciles de encontrar en cualquier supermercado.