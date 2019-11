La Comunidad de Madrid pide aplazar todos los resultados del Informe Pisa

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha defendido que la OCDE debería aplazar la publicación de "todos los resultados" españoles del Informe Pisa 2018, y no solo los de lectura como ya se anunció, al entender que los de matemáticas y ciencias "están contaminados" por las anomalías detectadas en comprensión lectora.

Un tercio de los 5.016 alumnos madrileños de 15 años que hicieron las pruebas en 2018, dieron resultados "inverosímiles" en fluidez lectora, con un porcentaje de errores superior al 25% en los centros donde las pruebas fueron aplicadas por "tres grupos de examinadores externos" que no solo actuaron en Madrid, según el análisis de la Consejería madrileña.

Las veinte frases de fluidez lectora, con las que arrancaba el examen hecho por ordenador y que se incluían por primera vez en Pisa, eran de "pura lógica" y no se justifica que varios alumnos pincharan "sí" en la frase de que los "aviones están hechos con perros", ha explicado el consejero en un encuentro con periodistas.

Además, "tardaron 20 segundos en contestar veinte preguntas", frente a la media de 50 segundos a 2 minutos de otros países, por lo que podrían no haber entendido las instrucciones o haber creído que solo eran de prueba, entre otras anomalías como poner "cero de nota a 70 alumnos que no se presentaron a la prueba".

Estas anomalías "influyen directamente sobre los resultados obtenidos en las tres competencias analizadas: lectura, matemáticas y ciencias", por lo que Madrid considera que la OCDE debería aplazar todos los resultados de España hasta "que se depure su incidencia real" en el resultado final, en vez de publicar solo los de ciencia y matemáticas el próximo 3 de diciembre.



El Gobierno rechaza aplazar los resultados españoles

Pese a la petición de Madrid, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha mostrado su desacuerdo con retrasar la publicación de los resultados españoles del Informe Pisa, prevista para el próximo martes 3 de diciembre.

En respuesta a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá también ha subrayado que no corresponde el Gobierno de España decidir sobre la fecha de publicación del Informe Pisa que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 79 países de todo el mundo. "No nos favorece esa pretensión que tiene la Comunidad de Madrid, con la que no estamos de acuerdo", ha afirmado.