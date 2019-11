Horóscopo: Tu suerte para hoy sábado 23 de noviembre de 2019

El horóscopo de hoy sábado 23 de noviembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Siempre es bueno experimentar con cosas nuevas y también con aquello que ya conoces, pero que no le has dado todos los usos que posee. Necesitas comenzar a hacer esto mucho más, ya que estás dejando que la rutina te absorba, lo que siempre trae problemas en el futuro.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es momento de comenzar a experimentar con cosas nuevas en tu vida, no debes dejar de hacer esto nunca porque es muy probable que en el futuro lo lamentes, recuerda que la vida está hecha para experimentar y para siempre desear cosas nuevas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Un momento de lucidez te dará la pauta para comenzar a cambiar ciertas cosas en las que has estado errando sin darte cuenta, será una buena oportunidad para enmendar errores con personas que se han alejado de ti y que no te habías dado cuenta del porqué.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es el momento de comenzar a soñar de nuevo, es una capacidad que no puedes perder, por mucho que tengas estar con los pies en la tierra para lograr ciertas cosas que quieres, siempre debes tener la capacidad de imaginar y de desear cosas para el futuro.

Leo (23 julio al 22 agosto)

La persona que quieres no está interesada en ti, ya lo sabes, te lo ha dicho en repetidas ocasiones, ha quedado claro, por lo que es importante que dejes de insistir, es momento de mirar hacia otro lado, no puedes estar en el mismo lugar para siempre.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Comienzas a abrir los ojos a lo que hay a tu alrededor, pero te vas dando cuenta que no te gusta lo que ves, no optes por volver a cerrar los ojos, necesitas comenzar a tomar buen decisiones y para ello necesitas ver las realidad, no volver a cegarte por opción propia.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Una persona muy buena que está a tu lado hace mucho tiempo tiene un gran consejo de vida para ti, no dejes de escucharle, porque puede ser la solución a muchos de tus problemas. Necesitas comenzar a conocer personas nuevas, solo así encontrarás el amor.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

En los estudios se dará una situación un tanto conflictiva entre tú y uno de tus compañeros, podría ser que alguien ha hablado de ti y te estás enterando recién, no dejes que esto afecte tu desempeño. Una oferta laboral podría aparecer hoy.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Hay personas en tu vida que necesitan mucho de tu ayuda y estás dejando de darles una mano por darle prioridad solo a tus necesidades, no dejes que las personas que más amas se caigan por no lograr atajarles cuando pudiste.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tienes la oportunidad de ver a una persona del pasado el día de hoy, será un encuentro fortuito, pero muy provechoso, ya que te recordará cosas tuyas que antes tenías y que la vida te hizo cambiar, cosas que eran muy positivas y que vale la pena recuperar.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un momento muy lindo se dará en tu hogar, si tienes hijos, ellos te demostrarán todo lo que han aprendido y los frutos de los que tú les has enseñado, si solo vives con tu pareja, entonces te tendrá una sorpresa muy agradable.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Una persona que es miembro de tu familia tendrá un problema, probablemente de salud, lo que hará que todos estén muy pendientes de cómo se desarrolla, será algo muy leve, no te preocupes. La vida nos muestra gran belleza día a día.