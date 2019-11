11 del 11 de la Once: consulta los números premiados

Hasta 11.000.000 de euros en juego en el sorteo del hoy del 11 del 11 de la Once. Como cada 11 de noviembre se pone en marcha uno de los sorteos que más premios otorga por sólo seis euros. El número afortunado de este año es el 71.339 y la serie 002.

Los números agraciados con un millón de euros son:

Los 11 números a los que ha correspondido un premio de 111.000 euros son:



Premios

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

11 premios de 111.000 € a las cinco cifras y serie de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones completas.

119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.309 premios de 2.500 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones.

1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones.

1.080 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).



¿Cuánto se lleva Hacienda sobre el premio del sorteo 11/11 de la ONCE?

Desde el 1 de enero de 2019, el mínimo exento de los premios de loterías es de 20.000 €. Es decir, para el sorteo 11/11 de la ONCE del año 2019, todos los premios inferiores a 20.000 € estarán exentos de impuestos. Para premios de 20.000 € o más, a la cantidad que sobrepase los 20.000 €, se le aplicará una retención del 20 %.



¿Se puede cobrar un cupón roto, perdido o robado?

Si has comprado tu cupón del sorteo 11/11 de la ONCE a través de un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado, lamentablemente, un cupón roto, perdido o robado no será válido según la normativa del sorteo, debiendo ajustarse en esos casos a la misma.

Por supuesto, si has comprado tu cupón online a través de JuegosONCE no habrá posibilidad de rotura, pérdida o robo, por lo que tras la celebración del sorteo 11/11 te informaremos por correo electrónico del premio que has obtenido y éste se ingresará automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Desde ahí podrás transferirlo a tu cuenta bancaria de forma totalmente gratuita para ti. Esta es una de las múltiples ventajas de comprar tu cupón para el sorteo 11/11 de la ONCE por internet.