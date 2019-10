Horóscopo: Tu suerte para mañana lunes 21 de octubre de 2019

El horóscopo de mañana lunes 21 de octubre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de mañana lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un periodo de transformación siempre es bueno para las personas, les ayuda a sentirse mejor consigo mismas y a ir mutando para bien durante su camino, todos debemos cambiar y lo haremos aunque no lo queramos, ya que las circunstancias de la vida nos transforman. Una mujer de edad avanzada te dará un consejo muy sabio el día de hoy, por lo que es muy probable que después de ello te sientes con alivio y con una tranquilidad que antes no tenías.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes una buena manera de hacer lo que otros piden y entiendes claramente lo que te están indicando, pero el día de hoy algo pasará en ti que te costará cumplir con esto, es probable que no tengas una buena jornada en el trabajo y que necesites ayudarte con algún suplemento natural que te estimule la concentración. El amor siempre es un tema difícil cuando estás pasando por una pena o por unos rompimientos, no dejes que esto te afecte y que se refleje en tu desempeño laboral, si pasas por un periodo así intenta separar las cosas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás pasando bastante tiempo en casas y eso es algo bueno, ya que si tienes una familia formada es bueno que las personas que componen tu núcleo te vean siendo partícipe de la vida en común. Hoy tienes la oportunidad de hacer algo muy lindo por una persona que está necesitando ayuda y se siente un poco sola, tiende una mano a esta persona, podrías ser su única ayuda en este momento.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

En un mundo que no existe tú estás teniendo un éxito inusitado en el amor, esto no es una forma de burlarse de ti, es para que te des cuenta que estás dando demasiado espacio a la fantasía en este tema y estás dejando de ver la realidad y que necesitas comenzar a poner los pies sobre la tierra. No siempre será bueno que digas todo lo que pasa por tu mente, es tiempo de que comiences a tomar decisiones importantes con respecto al amor y también a la familia.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás pasando por un excelente momento en tus proyectos personales y eso se nota porque tienes todas las capacidades para lograr grandes cosas, todos pueden verlo y es hora de que tú también lo hagas, no siempre vas a estar bien evaluado en lo que haces, pero por el momento puedes sentirte con la tranquilidad de que estás dando pasos seguros para convertir tus sueños en realidad. No permitas que una persona que no tiene buenas intenciones contigo te diga lo que debes y lo no debes hacer, es probable que le hayas dado la confianza para hacer esto en el pasado, pero ahora estás en otro momento y puedes retirar lo que has entregado, habla directamente y sin rodeos.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Un momento de felicidad con tu pareja será algo muy bueno durante el día, es probable que te haga una propuesta que no podrás rechazar y tengas felicidad para varios días, no sería extraño verte con una sonrisa en el rostro por la mañana. Si estás sin un compromiso actual, entonces debes mantenerte así por un tiempo, puedes siempre tener una aventura ocasional con alguien de confianza, no te cierres a la posibilidad de tener una amistad especial con alguien que está en la misma posición que tú, no quiere compromisos estables por ahora.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes en tu mente a una persona que quizás sientas que te ha rechazado, no se trata para nada de algo voluntario de su parte, es solo que debía concentrarse en otras cosas en ese momento, siempre puedes volver a dar una oportunidad cuando la pidas. No es un buen momento para ser una persona rencorosa, debes tener la capacidad de perdonar a quien te ha hecho algún daño, no siempre tendrás la posibilidad de darle otra oportunidad a alguien, pero este día es especial para ello.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una persona que solo busca conflicto contigo tendrá una discusión con tu persona el día de hoy, es probable que no quieras hacerle caso, pero debes cortar de raíz esta situación para que nunca más vuelva a ocurrir, no le has hecho ningún daño para que actúe de esa forma. No pienses que siempre estás equivocado en las decisiones que tomas, esto denota una gran inseguridad y no le hace bien a tu progreso. No debes siempre pensar que la vida te está dando un trato difícil, todos nosotros nos vemos enfrentados a cosas que nos cuesta solucionar, es preferible que pienses que son retos que debes sortear para conseguir mucho mejores cosas en el futuro.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si puedes hacer un viaje el día de hoy a algún lugar fuera de la ciudad, entonces hazlo, no te debes siempre quedar en el mismo lugar por mucho tiempo, tienes derecho a ver más cosas y a conocer más lugares. Si la persona que tienes al lado no te está dando la atención suficiente entonces es momento de hablar seriamente con esa persona, es probable que se le haya pasado por alto alguna fecha importante que les compete a ambos, no dejes pasar esto, te puede comenzar a hacer sentir mal mucho más adelante.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No seas una persona que no cumple sus promesas, recuerda que esto nos define como seres humanos y tienes todo de tu parte para cumplir lo que has prometido. No dejes que otros te digan todo el tiempo lo que debes hacer y lo que no, es probable que el día de hoy tengas una pelea con alguien a causa de esto. No tienes que estar todo el tiempo pendiente de las personas que están a tu lado, muchas veces debes tomar opciones y te verás en la obligación de dejarlas de lado un poco.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Es una buen oportunidad la que te dará una persona que quiere mucho trabajar codo a codo contigo, esto lo hace porque ha visto lo que puedes hacer y ha quedado muy interesado en tu forma de ver el trabajo y de enfrentar tu profesión. No dejes que las personas que tienes al lado te detengan en tu progreso, es momento de comenzar a tomar opciones y de darle un corte a una relación que está coartando tu libertad.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Tienes que estar mucho más presente en la vida de tus seres queridos, es probable que una persona muy importante para tu vida te haga un comentario sobre ello el día de hoy, toma su consejo de buena forma y hazle caso, sabe por experiencia propia que perder estos momentos gloriosos junto a los que quiere te pasará la cuenta a la larga.