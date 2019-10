Horóscopo: Tu suerte para hoy domingo 20 de octubre de 2019

El horóscopo de hoy domingo 20 de octubre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Evita caer en excesos y en vicios que te hagan abandonar un estilo de vida saludable. Te verás en la tentación de beber más alcohol de la cuenta o de comer comidas muy grasas y no deberías hacerlo. Es un momento bueno para el amor, pero no te has dado cuenta de las señales que te están enviando y quizá se empiecen a cansar€

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes una buena manera de hacer lo que otros piden y entiendes claramente lo que te están indicando, pero el día de hoy algo pasará en ti que te costará cumplir con esto, es probable que no tengas una buena jornada en el trabajo y que necesites ayudarte con algún suplemento natural que te estimule la concentración.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No es un buen momento para realizar gastos fuertes o grandes inversiones que bajen tus ahorros, ya que debes guardar dinero para un momento malo en esta parte, se encuentra muy cerca, por lo que siempre debes tratar de tener algo para poder capear lo que no puedes evitar, no manejas la economía mundial, no es algo que dependa de ti.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si tienes que estar en un lugar el día de hoy después del trabajo, procura salir un poco antes, es muy probable que te veas enfrentado a un problema de último minuto antes de llegar, por lo que es bueno que salgas un poco antes para ahorrar tiempo. Si tienes que hacer un llamado importante para solicitar un trabajo o un favor que alguien te debe, no dudes en hacerlo, te irá muy bien si tienes la valentía para pedir lo que te corresponde.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás pasando por un mal momento laboral y eso los demás comienzan a notarlo, tienes que darle rienda suelta a lo que quieres en tu vida, es momento de comenzar a pensar en tomar ese curso de especialización que hace algún tiempo habías pensado, busca el día de hoy información sobre ese tema, podría ser algo muy auspicioso para tu vida y tu progreso en la vida.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Alguien te hará un comentario un tanto negativo sobre una persona que conoces lo que te hará pensar mal de esta persona, si no tienes pruebas sobre lo que te han dicho entonces no debes dejar de confiar en la persona que conoces.

Mucha gente intenta separar a otras que están muy juntas solo el placer de tener el poder hacerlo, es una razón sin peso y sin fundamento alguno, pero es una realidad.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No siempre tendrás la razón en todo lo que quieras, ni tampoco en lo que te propongas, es muy posible que estés pensando en hacer un viaje con la excusa que necesitas encontrarte a ti mismo, si se trata de esto entonces deberías estar eligiendo un destino que te permita realizar este viaje espiritual y no un lugar que solo te entregue playas y diversión.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás con la mente demasiado puesta en las cosas que no tienen importancia por ahora, recuerda que siempre debes estar con la atención puesta en lo que requieres obtener en este momento.Es un buen día para el dinero y las finanzas, también para generar ingresos extra e idear modelos de negocio que te lo proporcionen. No siempre es bueno que veas la paja en el ojo ajeno, tienes también que observarte a ti mismo y pensar si estás haciendo las cosas bien, recuerda que muchas veces pensamos que estamos en lo correcto, pero nos equivocamos gravemente.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Alguien ha estado observándote desde la distancia, podría tratarse de alguien que quiere formar algo contigo, te conoce lo suficiente como para entablar algo más a tu lado, es importante que sepas que esta persona quiere desde siempre acercarse de otra forma hacia ti, pero siempre pensaste que se trata de algo relacionado con un trato educado de su parte.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Una persona que te ha visto en imágenes a través de una amistad muy querida y apreciada para ti está generando interés en conocerte, es probable que la persona que es tu amiga o amigo esté comenzando a tramar un plan para juntarles y presentarlos. No será algo inmediato lo que te pase con esa persona, pero podrías siempre intentar conocerle más, quien sabe, podría ser quien estabas esperando hace tanto tiempo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Es tiempo de comenzar a tomar opciones que te lleven a cosas mejores en el futuro, no dejes de hacer lo que debes en tu trabajo, por el momento es el lugar donde debes estar y debes mantener la buena reputación que tienes ahí, así cuando decidas irte podrás pedir recomendaciones que tus superiores estarán felices de darte. No esperes a que una persona se acerque primero a ti, también debes estar pendiente de ella e intentar concertar una cita usando tus mejores técnicas de conquista.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Estás comenzando a tener pensamientos extraños con respecto a alguien antes considerabas solo un conocido más, no se trata de algo que podría durar mucho tiempo, pero podría ser una buena aventura entre personas adultas, conscientes de sus actos.