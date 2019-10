Horóscopo: Tu suerte para hoy jueves 17 de octubre de 2019

El horóscopo de hoy jueves 17 de octubre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes que darle una vuelta a ese plan que tienes y que crees que te entregará lo mejor que podrías conseguir ahora, es un excelente día para poner en práctica nuevas estrategias que podrían ser el mejor aliado en tu camino actual, si tienes que planear algo, una ayuda será buena.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Para que puedas comenzar a aclarar un poco tu mente, no hace falta que hagas demasiados esfuerzos o que te quiebres la cabeza en ello, hay que tener claridad también de que el camino es bueno cuando ponemos más seriedad en nuestra vida, hay que avanzar más rápido desde ahora.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Géminis tiene mucha personalidad y el día de hoy todo quedará demostrado porque dará solución a algo que creía un poco extinto en su vida, pero que de verdad está volviendo a nacer, no debes esperar que las cosas salgan de maravilla, pero sí serán muy buenas desde ahora en adelante.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No siempre podemos estar innovando en todo lo que queremos, muchas veces tenemos que prestar un poco más de atención a todo y desde ahí poder solucionar lo que queremos, pero no siempre lo vamos a obtener, eso queda para quienes pueden ver lo mejor en las personas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El león no cree en las supersticiones el día de hoy, nada es al azar y todo puede comenzar a salir bien, pero solo si tiene la misión de encontrar buenas cosas en el camino, cuando tienes claridad, todo lo que quieres logrará salir adelante, lo más importante es tu vida actual Leo, es lo mejor.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No siempre hay que salir de casa para encontrar buenas cosas, cuando te quedas en casa, ya sea solo o acompañado puedes tener la seguridad de que todo lo que quieres va a ir saliendo de la mejor manera, no pretendas que todo sea como no quieres, hay que estar más seguro de todo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Si no eres capaz de ver las posibilidades que tienes en tu camino siempre vas a tener dudas sobre lo que vives, pero ese no es el problema del día, ni tampoco el mayor consejo, hay una buena posibilidad de lograr un negocio hoy, buena suerte a los comerciantes, hoy es su día.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No tengas miedo al fracaso, una vez que nos encontramos con la derrota, siempre tenemos que prestar atención a lo que queremos, si estás pensando en un camino sin retorno no podrás ver lo bueno que tienes, es un momento muy importante el de hoy, solo debes sentirlo y seguirlo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás caminando sobre hielo fino y podrías encontrar un camino un tanto quebradizo, si no puedes ver que las cosas que vives tienen una razón de ser no te encontrarás en el lugar correcto cuando quieras enfrentar a las fuerzas opuestas que pueden comenzar a mellar tus ganas y tu ánimo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Un buen cambio para los caprinos que han decidido moverse de ciudad y tratar cosas nuevas en otro lugar, es una buena instancia para aprovechar de innovar en tu propia vida, si de alguna forma intentas lograr que todo vaya avanzando las cosas pueden ser siempre mucho mejor.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un buen mensaje para los Acuario que dudan mucho sobre el camino que llevan, si puedes leer las señales de la vida y darte cuenta que hay ciertas cosas que no debes hacer y otras que sí debes, entonces todo puede ir caminando de mejor manera, no dejes de esperar lo bueno por ti mismo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Muchas veces piensas que las fantasías son mejor amigas que las cosas que vives, eso no puede ser una forma de vivir, aunque nadie es dueño de decir a otros cómo deben vivir su vida, las cosas avanzan por sus propios medios y siempre puedes ir mejorando a cada paso en el camino.