Horóscopo: Tu suerte para mañana domingo 5 de octubre de 2019

El horóscopo de mañana domingo 5 de octubre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de mañana lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Debes aprender a cultivar la paciencia, no es bueno que reacciones de malas formas frente a las cosas que no entiendes, que no son parte de tu pensamiento o de tu forma de vida. Todos somos diferentes y debes ser más tolerante con los demás, sobre todo en el trabajo.



Tauro (20 abril al 20 mayo)

Puede que algunos comentarios de terceros afecten a tu día, es probable que durante el día de hoy te enteres de algún rumo que te involucra de manera directa: no dejes que esto te pese ni que haga estragos en tu vida, la gente siempre va a hablar sobre las personas que envidia€ Y, si por casualidad el rumor es cierto, sólo ignora a la gente que no tiene cabida en tu vida.



Géminis (21 mayo al 20 junio)

Un encuentro casual podría ser hoy el inicio de una gran amistad o algo más importante en el futuro. Debes estar con los ojos bien abiertos y mostrarle a esta persona tu disposición a la hora de conversar. Si te encuentras en una relación, es probable que estén viviendo una etapa complicada donde alguno de los dos está tentado por conocer a otras personas, es algo que están comenzando a superar.



Cáncer (21 junio al 22 julio)

Algunas confusiones podrían presentarse el día de hoy, ya sea en tu relación de pareja, si es que la tienes, o si necesitas que la persona que amas te vuelva a explicar algo que no te ha quedado claro; tienes que saber hacer las preguntas adecuadas. Alguien cercano a ti te necesita hoy, por lo que si te llama, no le dejes esperando y habla desde tu experiencia para aconsejarle bien.



Leo (23 julio al 22 agosto)

El camino está muy claro y esa decisión que habías tardado en tomar parece ahora muy obvia. No olvides decidir a conciencia y ten siempre presente las consecuencias de tus actos, no dejes que se te pase la oportunidad de ver cómo resultan bien las cosas gracias a las decisiones sabias y bien medidas.



Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Una persona muy importante en tu vida va a volver a aparecer, había estado ausente por un tiempo pero ha llegado el momento de volver a verle. Va a tener que tomar una decisión importante, ya que si te encuentras en una relación de pareja estable no puedes cruzar la línea de ver a un antiguo amor sin contarle la verdad; no cometas una injusticia.



Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Estás viviendo un periodo de estar a solas, si estás conociendo a alguien hace muy poco y crees que no te sientes bien como para enfrentar una relación seria, lo mejor que puedes hacer es hacérselo saber; no te alejes sin dar explicaciones -a ti no te gustaría que te hicieran lo mismo-.



Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Hay cosas importantes que empiezan a cambiar en tu vida, siempre es bueno ir quemando etapas, lo que no quiere decir que no te vayas a volver a sentir como antes nuevamente€ es sólo que todo lo que envolvía ese periodo se ha ido para mutar en algo más, algo mucho mejor siempre. Los cambios son buenos y eso lo empezarás a saber hoy.



Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El amor está muy presente en tu vida y tienes todo para que se quede junto a ti. Has tenido una buena conexión con alguien que ha aparecido en tu vida dentro de este último tiempo, prueba a invitarle a salir hoy, pero procura que sea algo informal -un café en un lugar agradable o ir a tomar unas cañas por la noche-, recibirás una buena respuesta. Si estás en pareja, te encuentras en un muy buen momento, por lo que hoy es un buen día para demostrarle a esa persona todo lo que sientes por ella.



Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tienes muchos talentos, pero no los estás explotando de forma adecuada. Tendrás que comenzar a poner en práctica todo lo que sabes hacer, además, lo necesitas. El amor necesita volver a un momento del pasado, ese momento de cuando decidieron estar j untos y comprometerse en una relación; si estáis teniendo problemas no olvidéis las promesas que os hicisteis mutuamente.



Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Comienzas a dejar de avanzar en el terreno profesional, por lo que tienes que salir del pantano en el que te encuentras. No dejes de lado tus metas en el trabajo porque, si lo haces, después te costará el doble arrancar. Comienza a trazar líneas el día de hoy, líneas que te lleven donde realmente quieres llegar.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No será el mejor día para Piscis; deberás enfrentar a personas que te cuesta mucho encarar. Si esto sucede, no dudes en tomar el valor que necesitas para dejar de reprimir tus sentimientos y tus pensamientos. Episodios del pasado han hecho que tengas temor de volver a querer a alguien, hay una persona en tu mente que no quiere salir; no le des más cabida a cosas que no merecen la pena, quien no quiere estar contigo no lo estará, y punto.