Horóscopo: Tu suerte para hoy sábado 28 de septiembre de 2019.

El horóscopo de hoy sábado 28 de septiembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries posee un gran espíritu de lucha, por lo que no es extraño que el día de hoy deba hacerle frente a ciertas cosas que podrían pasar en su trabajo, finalmente saldrá muy bien parado del conflicto que pueda darse.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Debes comenzar a pensar en tomar un camino diferente con respecto a tu trabajo, es momento desordenar un poco tu vida para tomar riesgos que te llevarán a conseguir muchas cosas en el futuro, no dejes pasar más tiempo para tomar decisiones.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El trabajo está en un buen momento, pero la rutina te puede estar absorbiendo un poco, algo que estás comenzando a notar con más fuerza mientras pasan los días. Busca maneras de contrarrestar esto y comienza a poner tu cabeza a trabajar.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Los cambios que estabas esperando hace tiempo no se harán realidad el día de hoy, es probable que tengas que esperar un tiempo más. Si estás buscando trabajo, entonces deberás esforzarte mucho más para encontrar el lugar que deseas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es un día perfecto para dedicarlo a la familia, a los amigos, a la pareja y a quienes están a tu lado siempre. Organiza una cena en casa o hazle una visita a un grupo de gente que te importe, muchos están buscando verte hace tiempo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tu vida está caminando muy bien y puedes sentirlo hace algún tiempo, se proyectan grandes cosas para ti y para los tuyos. Es probable que hoy recibas una muy buena noticia de parte de tu pareja, algo que esperaba que resultará hace algún tiempo, por fin tendrá una buena respuesta.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

La vida da muchas vueltas y hoy vas a enterarte de algo que te confirmará esto, es probable que alguien que te haya hecho daño esté recibiendo su merecido, pero no importa lo que haya pasado, no debes sentirte alegre por ello.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

El amor no está tocando tu puerta y eso te está preocupando, no te preocupes porque puede ser solo una fase, solo quiere decir que la persona correcta aún no ha llegado, no apures el proceso, se dará solo y cuando esté frente a ti lo sabrás.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Dudas y confusión podrían nublar tu visión el día de hoy. En el trabajo tienes una jornada un tanto complicada debido a los constantes cambios que se han suscitado y para los cuales no tenías preparación. No dejes que estos cambios den vuelta tu mundo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si estás enfrentando una separación en este momento, es bueno que sepas que este momento tan duro, no será para siempre, los recuerdos quedan, es imposible borrarlos, pero cada vez se irá sanando mucho más la herida.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tienes el control de tu vida y eso se nota, los demás pueden verlo, si crees que no es así, entonces no has estado observando bien lo que se ha estado gestando a tu alrededor. Una persona de mucho poder te hará una muy buena crítica.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Hay decisiones importantes que tomar y no las estás tomando. Recuerda que siempre hay caminos y opciones puestas frente a nuestros ojos, toda nuestra vida está compuesta de decisiones y de diferentes caminos para tomar, pero depende de nosotros por donde iremos, procura escuchar a tu intuición.