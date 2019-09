Horóscopo: Tu suerte para hoy viernes 27 de septiembre de 2019

El horóscopo de hoy viernes 27 de septiembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Alguien te hará una crítica el día de hoy y esto te molestará un poco, no dejes que te afecte más allá que una simple molestia, no merece toda tu atención, si es algo bueno lo que te dijeron, entonces debes tomarlo como algo positivo para tu vida.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes algunas dudas con respecto a alguien que vienes conociendo hace poco, hay cosas que ha dicho o ha hecho que quizás no se condicen con otras cosas que sabes, puede ser solo una idea tuya, pero es mejor que hagas las preguntas correctas y esperes por su respuesta.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Excelente jornada para comenzar a definir tus talentos y el lugar donde quieres ir en tu vida profesional. Si estás en una época de estudios, entonces deberás comenzar a trazar las líneas de lo que será tu camino.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Necesitas tomar el control de tu vida y de lo que te está pasando. Un momento excelente para probar todas tus aptitudes sucederá en el trabajo, tendrás la oportunidad de mostrar tus dotes de líder, pero también de dar las ideas que tienes en tu cabeza hace mucho tiempo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Quienes hayan terminado una relación amorosa hace poco tiempo están pasando por un periodo donde es probable que se sientan con una soledad muy grande, pero no tengas miedo a la soledad, siempre viene bien para ayudarnos a pensar mejor lo que ha sucedido en nuestra vida.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Hoy no tengas miedo a divertirte y a pasarlo bien con amigos o tu pareja, es un día para hacerlo y sentirte bien disfrutando de los placeres de la vida, podrías intentar hacer cosas nuevas o solo pasar el rato con unas copas junto a las personas que más quieres.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

El momento de soledad por el que quizás estabas transitando se está acabando y ahora viene algo muy especial para ti, podría ser la persona que has estado buscando hace tiempo, pero no tengas miedo a entablar una amistad en un principio.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No estás escuchando bien a tu voz interior y esto lo estás notando, ya que probablemente estés tomando decisiones erróneas en tu vida, no dejes que esto siga pasando y comienza a buscar maneras para estar más en contacto con tu ser interior.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dejes a tu familia de lado, no importa lo que tengas que hacer ni las obligaciones que te estén esperando en casa, siempre hay tiempo para entregar cariño y preocupación a las personas que nos dieron todo en la vida.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Te has caído y te has tropezado antes en la vida, hoy podrías volver a fallar en algo, pero ya tienes la experiencia del pasado, la cual te ha enseñado que no importa cuántas veces caigamos, siempre volveremos a ponernos de pie.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

La tranquilidad ha llegado finalmente a tu vida, si estuviste pasando por un momento donde creías que nada iba a salir bien e ibas a estar en un estado de ansiedad por mucho tiempo, entonces hay buenas noticias para ti, esa época ha terminado y ahora comienza una muy diferente.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Existen muchas cargas en tu vida, pero la mayoría de ellas te las has dado sin pensar en lo que significarían, debes comenzar a delegar cosas a otros. En tu trabajo este consejo toma mucho valor, ya que no por dar una buena impresión vas a tomar trabajos que no debes hacer.